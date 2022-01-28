以下内容来自 App Annie：

《Rocket League Sideswipe》是对经典《Rocket League》的全新演绎，玩家将驾驶赛车在足球竞技场上进行多人竞赛。这款移动端游戏于 2021 年 11 月 29 日在 iOS 及 Google Play 商店上架，发布后的一个月迅速登上体育游戏下载榜首。以上信息由 Game IQ 分类法提供。

《Rocket League Sideswipe》于 2021 年 12 月在英国以及美国的移动游戏下载榜上名列前茅

由 Psyonix 开发的《Rocket League》于 2015 年 7 月首次登陆在 Microsoft Windows 以及 PlayStation 4 平台，并于次年登陆 Xbox One、Linux、以及 macOS 平台，在 2017 年登陆 Nintendo Switch。Epic Games 于 2019 年 5 月收购了 Psyonix，为其带来了另一部跨平台作品。这款最新的热门游戏展示了移动游戏的力量，为游戏主机提供全新创新体验的同时，又做到忠于原版游戏。

进入移动领域后，《Rocket League》有机会接触到了全新的、更休闲的玩家群体。游戏中，玩家可以拥有个性化的赛车以及足球体验，令人血脉偾张。虽然《Rocket League Sideswipe》无法像《ROBLOX》以及《原神》等其他热门游戏那样做到在主机/ PC 上跨平台游玩（允许用户能够跨设备继续游玩或在其他设备上与玩家比拼），但这两款游戏确实做到了相辅相成。拥有 Epic Games 账号的现有主机或者 PC 玩家登陆《Rocket League Sideswipe》时，玩家将会在 2022 年 1 月 25 日之前的特别《Rocket League》跨界活动期间，在主机/PC 游戏以及移动版中获得独家物品奖励。

《Rocket League Sideswipe》鼓励队友在竞赛中协力合作，并为回归玩家提供每日奖励

这款游戏需要玩家在限时 2 分钟的比赛里进行 1v1 或 2v2 对抗，在足球场上驾驶自己的赛车将球投入对手的网里（或者是篮筐模式的篮筐里）。玩家可以与好友私下比拼或与世界各地的玩家竞赛，并根据每个火箭通票赛季中的排名获得头衔。此外，玩家可以通过火箭通票解锁季节性物品、礼物以及独家物品，只需游玩就可以免费装饰自己的赛车。自定义和高级物品系列将为未来的应用内购买变现打好基础。

为了获得持续的参与度，《Rocket League》举办了许多活动，例如霜降节，是 2021 年 12 月 16 日举行的年度冬季活动。虽然这个活动目前尚未在《Rocket League Sideswipe》中举办，但在霜降节的前 7 天里，这款游戏在 Google Play 商店里的全球下载量仍为 280 万次，与前一周相比，12 月 16 日至 22 日的下载量增加了 13%。全球 Android 应用下载量在 2021 年 12 月 19 日（周日）假期前达到了峰值，主要由印度、美国、巴西、墨西哥以及印度尼西亚的用户推动，体现出了 “水涨船（跨设备游戏）高” 的道理，同一 IP 的后续电影或新游戏发布亦是如此，这可能是您营销路线图的重要策略，您可以在 App Annie Intelligence 中进行长期监测。

《Rocket League Sideswipe》在推出后受到各地玩家的喜爱，通过结合《Rocket League》的精华与移动设备的便利性、简单性，将其打造成新玩家以及回归玩家的最爱游戏。