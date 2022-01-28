天使投资在我国的发展如火如荼，尤其是在国家鼓励创新创业的氛围下, 对天使投资营造了利好的环境，越来越多的个人投资者以及投资机构开始从事天使投资, 给予初创企业资金及多维度的支持。

12 月 2 日下午，BEYOND 组委会联合天使联合汇、星速购倾力打造的中国天使投资高峰论坛的第一个圆桌论坛中，辰天经纬董事长冯怡，英诺基金创始合伙人李竹，金慧丰投资董事长周丽霞，春光里产业资本集团创始人、丰厚资本创始合伙人杨守彬，小村资本创始人冯华伟共同探讨了天使投资方法论及当下的天使投资热点。



据介绍，英诺天使基金创始合伙人李竹是从 2000 年开始做天使投资，在 2013 年成立了英诺天使基金，现在投资了超过 500 家创业公司，现在专注在投资科技创新的企业，比如半导体、新能源、生命科技、新一代信息技术，是目前最为关注的方向。

金慧丰投资董事长周丽霞介绍，金慧丰投资是在 2010 年成立，十余年来，金慧丰形成了自己的一个投资风格，专注医疗设备，消费两个领域，陆陆续续投资了不少的优秀项目，例如泡泡玛、大董餐饮，包括投资了一些消费类项目，医疗重点布局的是进口替代的设备，未来这是一个非常大的趋势。

春光里产业资本集团创始人、丰厚资本创始合伙人杨守彬谈到，丰厚资本做早期的天使的投资，春光里做产业投资。过去累计投资了 340 余家企业，有十几家已经上市，主要的投资领域有三个，第一个是数字新经济、数字化大数据、人工智能智能制造和智慧城市。第二个领域是医疗健康。第三个产业赛道叫乡村振兴，做乡村振兴的投资，这是以这三个领域为主。当然美好生活、新能源新材料也有投资。

小村资本的创始人冯华伟表示，小村实际上是一个有科技调性的公司。小村现在的结构有小村基金，包含了直投和 VC 母基金，还有就是小村孵化，这两个板块围绕着科技和新消费做投资。科技方面，现在重点关注的是新一代信息技术的基础硬件，光通讯这里面的包括半导体芯片产业链的上半段，直投了 100 多个项目，通过母基金和孵化器间接投资了 400 多个项目，这是小村目前的一个生态。

能够生根在最早期的投资领域的人，是非常有耐心，非常有毅力，也非常考验眼光。

李竹谈到，天使投资是非常累的，以前都说 “天使狗”，天天在寻找，但是天使有一个非常大的乐趣，你永远面对的这些不确定性，你在不确定性当中发现的确定性，这是对天使非常好的回报。实际上做早期投资，把概率提高一些，在博弈当中就能胜出。作为早期投资，投的都是这些非共识的东西，大家看项目的意见是不一致的，原因就在于这种创新并没有被所有的人认识到，这种非共识的项目，称之为水下项目。天使投资人就是寻找水下项目的人，寻找非共识项目的人。目前的天使机构都面临的问题就是机构化的天使还能不能生存？还有没有空间？天使的机构越来越少，一些做的好的就去做 VC 了。但作为天使机构，应该学习这个 VC 的做法，用 VC 的做法来做天使，可能会有很不错的回报。你要投一个行业，最重要的就是认知，你要研究一个行业，你的认知要先于一线的机构，才有存在的价值。

周丽霞指出，天使投资现在能够坚守在一线做机构投资的人，越来越少了，天使投资更适合个人来投，因为需要等很长的时间。如果想做一个真正的天使投资人，或者去定位是否真的适合做天使投资人，应该对天使投资有一个非常深入的了解，大概从这以下几点来看。第一点，需要漫长的等待，天使投资属于种子期，企业还没有什么，只是有一个人有一个可以讲的事，然后需要投资人来支持。在时候企业的成功率非常的低，你要认可，同时需要跟时间做朋友。第二点就是投资人的信任感和信息量，所有的项目源，尤其是早期项目源，你要了解创业者，同时有足够的资源和信息量。第三点也很关键，在企业成长的过程当中，你是否能够给它赋能。不光是能够给给创业者一个财务的支持，同时还需要给他多维度的支持，比如帮他去搭建团队，帮他梳理商业模式，帮他招募人。作为一个合格的天使投资人，要有一颗永不言败的心。具备这样的素质，然后才能去做一个天使投资人。

杨守彬认为，早期投资包含天使投资有几点很重要，第一点，是你的项目源有没有？好不好？因为投天使就是投人，你认不认识有潜力的创业者，我们也要把自己做的相对知名，让有潜力的创业者愿意找你。第二，判断力。早期投资，如果让你的天使投资能够相对保持一定概率的成功，就是投人加上投趋势。第三点是资金规模，无论是个人还是机构做天使投资，资金规模不同，最后的成功率和回报率也是不一样的。所以项目源、判断力、资金规模这三者是做好早期投资的三个必然要素。但做早期投资这三者加起来也不如第四者重要，它叫运气，早期投资最终是语文题，是对错。

小村资本创始人冯华伟也分享到，小村经历了两次的转型，一开始站在资金端来考虑投资的，所以实际更多的是服务。当时也做母基金。到第二个阶段，小村资本就从资金端转向资产端，更多关注项目的质地，追求 aum。但投资仍要回归到本质上，所以就有了又一次转型，到第三阶段，小村从追求 aum 到做颗粒度，做专做精。冯华伟表示，他在早期投资或者天使投资的逻辑就是用过去累积的产业资源来反哺其它项目。

李竹补充到，“我觉得要做好天使非常重要是要学习，因为前沿科技在发生非常大的变化，而且未来 20 年一定是科技的时代。其实有两个感觉我可以分享给大家，从疫情以来到现在，我感觉中国的创业才刚刚开始，越来越多优秀的人现在开始出来创业了。第二个天使和 VC 之间的赛道的对接变得越来越紧密了。我们开始跟 VC 的主赛道实现了一种无缝的对接。所以学习就变得非常重要。任何一个天使投资机构都必须是一个学习型的组织。所以我想我们大家都要一起来学习不断的进步。”

杨守彬风趣地概括成功就是 “走自己的路，让别人滴滴打车去。” 无论是投资人还是创业者，最后引领成功的都是你与别人的不同。早期投资是一个非共识职业，不是跟别人一定要去一样，最后赢得最终成功的是一定走属于自己的正确的道路，坚持走下去。

冯华伟指出，两岸三地中大陆的一级投资生态是最好的。从天使投资到 Vc、PE 到母基金，甚至是垂直行业的母基金，生态非常好。粤港澳区位地区企业家朋友可以借鉴大陆的投资方法论，然后深度融合到一体化的生态里去。