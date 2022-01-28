2021 年，中国大陆智能手机市场经历了跌宕起伏的一年。在出货激进的第一季度后，第二、三季度厂商纷纷调整上市节奏。第四季度以 3% 的同比增长率交上年终答卷，出货达 8660 万部，全年出货超 3 亿 3 千 3 百万台，同比略升 1%，相对疫情前的 2019 年大盘仍萎缩超过一成。

第四季度苹果凭借 iPhone 13 系列的发布出货 2150 万部，重夺自 2015 年第一季度以来的首次桂冠。OPPO（含一加）持续中高端推进策略，以 1430 万台的出货量位居第二。荣耀保持第三季度成绩排名第三，第四季度出货量达 1420 万台。小米凭借新旗舰产品上市热度环比上升，出货 1350 万台，排名第四。vivo 受出货节奏影响，以 1340 万台的出货量位列第五。

“苹果在第四季度脱颖而出，在全球供应紧张的背景下保证了中国市场的充足货源。苹果在中国市场占有率达到了其自 2009 年进入中国以来的历史巅峰，占市场出货总量四分之一。苹果在整体零售市场颓靡的第四季度，出其不意调低新产品系列的上市价格，很大程度刺激了换机需求。同时高端市场强劲对手的缺位也成就了苹果本季度破纪录的表现。” Canalys 分析师 Toby Zhu 表示，“这代表着国内高端市场需求依旧强势，高端消费者受经济形势不确定的影响也较低。苹果的成功会进一步加速安卓厂商对于高端市场的持续投入，为国内消费者提供更突出的功能和体验。”

“在高端市场上的地位对厂商来说十分关键。Canalys 预测中国市场在 2022 年依然是全球最大的高端市场，贡献了全球 30% 的 500 美金以上产品出货量；策略上来说，可以在高端市场取得一席之地，意味着在供应链的创新技术和原材供应，甚至在渠道合作上也会拥有更多的话语权。”Canalys 分析师 Amber Liu 说道，“2021 年，安卓厂商纷纷做出补充迭代其高端产线的动作，例如 OPPO Find X3、小米 12、vivo X70、荣耀 Magic 3；除此之外，折叠屏成为了安卓厂商与苹果竞争的全新赛道，各厂商对于折叠屏体验追求也存在差异化，帮助厂商吸引高端尝鲜用户的眼球。”

“中国市场主要的增长瓶颈在于需求侧。“Canalys 移动业务副总裁 Nicole Peng 评论道，” 在芯片紧缺的大环境之下，中国作为全球最大的智能手机市场，厂商供应优先度是毋庸置疑的。厂商的挑战在于如何在智能手机这个成熟品类，实现无论是硬件技术还是体验上的突破式创新，从而加速中高端用户换机周期。尽管大盘出货很难再看到 2018 年之前年出货 4 亿台以上的盛况，中国市场的出货价值和 ASP 在大盘体量的震荡之下依然维持稳步提升。2022 年的中国高端市场将会迎来百家争鸣的盛况。“