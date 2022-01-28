根据 Counterpoint 发布的最新数据，2021 年第四季度全球 PC 出货量达到 9030 万台，相比 2020 年较高的基数，今年同比增长势头保持在 3.1%。零部件供应和物流方面的情况得到了持续的改善，但进展仍旧缓慢。2022 年第一季度的出货量预测持乐观态度，主要是由于强劲的需求和有所改善的零部件供应情况。同时 OEM 和 ODM 也希望 PC 组件的压力能够得到缓解。

2021 年第四季度，电源管理 IC、Wi-Fi 和 I/O 接口 IC 等最重要的 PC 组件供应缺口缩小。Counterpoint 相信 OEM 和 ODM 都将继续积累零部件库存，以应对新冠疫情带来的不确定性。因此，由于供应的积压，该机构认为 PC 出货量不会有任何大的风险。

联想在 2021 年第四季度继续以 24% 的份额领跑全球 PC 市场，略低于 2020 年第四季度的份额，但仍保持 2021 年最高的出货量，为 2170 万台。零部件短缺情况的缓解，推动了惠普以 1% 的同比增长占据了全球市场中 20.5% 的份额。得益于其商业/高端产品战略的强劲势头，戴尔在本季度实现了 15% 的同比增长。由于 M1 Macbook 的成功，Apple 在 2021 年第四季度的出货量基本保持不变。另一方面，华硕在第四季度实现了个位数的同比增长，而宏碁则出现了个位数的同比下降，市场份额分别为 6.8% 和 6.7%。