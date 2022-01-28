普瑞纯证医疗科技（广州）有限公司（简称 “普瑞纯证”）今天宣布完成数千万元人民币 A 轮融资。本轮融资由康君资本领投，探针新医疗基金跟投，探针资本担任独家财务顾问。该轮资金将用于普瑞纯证全球法规智能平台的研发，进一步拓展海外临床试验室资源和继续扩充专业团队、招募更多优秀的技术人才。

普瑞纯证成立于 2020 年 6 月，是国内首家互联网+全球医疗器械合规资质一站式服务商、基于 SaaS+Data 智能化海外医疗器械 CRO 平台。

对于本次融资，普瑞纯证创始人兼 CEO 孟⽵女士表示：“普瑞有今天的发展离不开新老股东和客户伙伴的大力支持。在此我们也非常感谢资方对我们的支持以及广大客户对我们的认可。疫情之下回国创业，压力与期待并存，我的初心是创立一家能够赋能医疗创新领域的全球化企业。我们的愿景是希望通过在计算机技术和大数据领域的行业积累，用新一代科技赋能医疗创新领域。普瑞独家的信息和大数据平台将在本轮融资后继续完成迭代升级，更全面、更颠覆性的 SaaS+Data 服务将会给行业带来新的变化。普瑞的海外临床资源也将会同步进行升级，给广大客户带来更丰富的一站式全球临床试验解决方案。与此同时，我也希望借此机会感谢我的团队，优秀的团队帮助普瑞前进的步伐走得更加坚实；在本轮融资后，我们也希望招募更多专业的行业精英加入普瑞团队，共同助力中国医疗领域的企业完成全球化的使命，让更多优秀的企业走出国门，看到全球市场的广阔。”

本轮领投方康君资本合伙人戴奕人表示：“新冠疫情成为重塑全球医疗器械产业格局的催化剂，中国企业出海布局的意愿和能力都在逐步增强，对多国、多品类、一站式、拥有海外临床资源的跨境注册 CRO 的需求日益旺盛。普瑞纯证具有全球化基因，通过数据技术提高注册服务的效率和标准化水平，致力于打造策略制定、注册申报、海外临床、商业数据的业务闭环，目前已经积累头部客户并获得业界的认可。康君资本很荣幸能参与本次融资，我们希望与普瑞纯证共同努力，为中国医疗器械产品出海提供优质服务。”

本轮投资方兼独家财务顾问探针资本合伙人严晶晶表示：“探针新医疗基金很荣幸能参与本轮融资，BT/IT 是探针一直关注的方向。普瑞纯证通过 Data 及全球化组织能力切入到医疗行业，极大地提高了医疗器械及 IVD 行业产品临床试验及报证速度。行业的进步，通常来自于跨界的技术性革新。我们期待普瑞在 CEO 的带领下，能变革医疗器械及 IVD 现有的研发形式，助力行业更好的发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。