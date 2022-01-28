动点出海获悉，新加坡教育科技初创公司 Cialfo 已于近日宣布，获得了一笔 4000 万美元规模的资金以作为其 B 轮融资的一部分。加上这笔融资，Cialfo 所获得的总融资金额已达到 5700 万美元（其中包括该公司在去年 2 月时获得的 1500 万美元 A 轮融资）。

据了解，这笔融资由 Square Peg 和 SEEK Investments 联合领投，现有投资者 SIG Global、Vulcan Capital、DLF Venture、January Capital、Lim Teck Lee 参投（且这些投资者均在其早期投资基础上增倍投资）。

Cialfo 称，这笔资金将用于拓展公司的产品服务，为求学群体提供更加便捷的高等教育申读流程。而这其中将包括一个名为 Direct Apply 的产品，后者将使得学生和辅导员能够仅通过一份文件去申请全球范围内的数百个就读项目。

Cialfo 成立于 2017 年，旨在通过旗下平台简化大学申请流程、帮助他们设计申请规划，让更多群体能够接收到高等教育（其范围涉及 K12 到大学高校）。此外，Cialfo 也会通过对高校的相关就读项目进行宣传，从而让更多求学者了解并接触到这一项目。目前，Cialfo 在新加坡、印度、美国和中国拥有 170 多名员工。据介绍，Cialfo 现已被超 25 万名学生群体所选择，而平台也已帮助后者同 1000 多所高校进行了接洽。

有数据指出，尽管目前正处于后疫情时代下的阴霾之中，就国际高等教育市场而言，到 2030 年，这一市场仍有望呈现出增长趋势，其总市场规模将从当下的 2800 亿美元增长至 4000 亿美元，并且其中的学生群体也将提升至超 700 万人的规模。