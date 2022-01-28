根据 Strategy Analytics 发布的最新研究报告，2021 年第四季度，全球智能手机出货量同比下降 3%，至 3.65 亿部。2021 年，智能手机全年出货量为 1.358 亿部，同比增长 5%。苹果在 2021 年 Q4 以 22% 的市场份额位居全球智能手机市场榜首。三星则在 2021 年全年保持了第一的位置。

Strategy Analytics 高级总监隋倩表示：“2021 年 Q4，全球智能手机出货量同比下降 3%，至 3.65 亿部。2021 年全年智能手机出货量为 1.358 亿部，与 2020 年的大幅下降相比同比增长 5%。然而，供应限制和元器件短缺继续影响智能手机市场，我们预计这种情况要到今年下半年才会缓解。苹果有着一个出色的季度业绩。由于中国和其他市场对 iPhone 13 系列的强劲需求，苹果 iPhone 在 2021 年 Q4 出货量为 8000 万部，并以创纪录的 22% 的市场份额位居全球市场首位。而 2021 年全年，苹果以 17% 的市场份额排名第二，落后于三星，领先于小米。”

Strategy Analytics 总监 Woody Oh 指出：“2021 年 Q4，三星以 6900 万部的智能手机出货量排名第二，同比增长 12%，市场份额为 19%。对于三星来说，这是一个稳健的假日季。随着 LG 的退出，三星在美洲地区出货量继续扩大，而在亚洲地区的竞争依然激烈。与此同时，创新的 Flip 和 Fold 机型也取得了令人鼓舞的表现。三星以 20% 的市场份额在 2021 年全年保持了第一的位置。”

Strategy Analytics 高级分析师吴怡雯补充道：“2021 年 Q4，小米以 4500 万的智能手机出货量位居第三。2021 年全年，小米以 14% 的市场份额同样排名第三，比 2020 年 11% 的市场份额增长 3 个百分点。去年，小米成功抓住华为和 LG 退出的机会，将足迹扩展到所有全球主要地区/市场。受益于产业结构调整，OPPO（OnePlus）和 vivo 在 Q4 和 2021 年全年都保持在前五名。这两家厂商在 2021 年实现了两位数的增长。然而，在上个季度，他们经历了国内市场的逆风形势，包括来自荣耀的激烈竞争，线上渠道的混合表现，以及不利的产品发布周期等。”

Strategy Analytics 执行总监 Neil Mawston 评论道：“在其他主要厂商中，荣耀、联想-摩托罗拉、realme 和传音的表现都优于整体市场，并在 2021 年 Q4 实现了两位数的增长率。荣耀在中国继续增长，联想-摩托罗拉成功填补了美洲地区的空白。realme 受益于印度、中国和其他新兴市场的强劲表现，并已开始进军欧洲和拉美市场。相比之下，传音在非洲地区继续保持着领导地位。”