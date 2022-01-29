动点出海获悉，马来西亚廉价航空公司亚航集团（AirAsia Group Berhad）于本周五时宣布，已将其名称更换为了 Capital A Berhad（亦即 Capital A）。Capital A 称，本次更名反映了集团将自身定位为投资控股公司的的核心业务战略目标，而这意味着亚航品牌所代表的不仅仅只是一家航空公司。除此之外，亚航也在旅游出行和生活方式业务的投资组合方面进行了立足。

为此，Capital A 也为自身设立了一份宏大的目标。该公司在一份声明中表示，到 2026 年，其航空业务将在东盟连接超 10 亿规模的群体、工程部门（ADE）成为东南亚 MRO 服务领域中的行业领导者、亚航的超级 App 成为东盟地区的首选超级 App、电子钱包业务 BigPay 拥有 1000 万月活用户、物流部门 Teleport 在东南亚物流和电商行业中占据 10% 市场份额、亚航学院的注册人数达到 500 万、亚航百货的每月订单量超 2100 万份。

Capital A 首席执行官 Tony Fernandes 强调，这一举动并不仅仅只是一份新的宣告，更重要的是，它也是亚航的一个重要里程碑，标志着集团进入了一个新的时代，“再次彰显了我们不仅仅是一家航空公司的身份。”

而他也进一步指出，尽管航空业务一直是亚航此前的品牌象征，但早在疫情之前他就已经计划将亚航于 20 多年来里积累起来的庞大数据同行业中的新技术相结合，从而延展出更为广阔的产品和服务内容，而不只是去卖机票。

“从本质上讲，Capital A 是一家投资公司，拥有广泛的业务组合，这些业务都能以最低的成本提供最优的价值···就像我们从第一天起所做的那样，我们所有的这些不同业务线都会从同一个目标着手，即，做我们最擅长做的事情——让所有人都能获得消费得起的旅行和日常生活方式服务。”

据他介绍，目前，在亚航的超级 App 中，除了航班和旅游相关的业务功能，亚航也提供了诸如食品零售、电商、配送、打车等能够满足日常生活所需的服务功能。“我们已经是东盟地区中的三大在线旅行社（OTA）之一，我们的超级 App 有望很快成为该地区中的领先生活方式应用···而我们所有的投资业务组合（包括 BigPay、ADE、Teleport）也都将在东南亚地区成为相应领域中的行业领导者。”

另一方面，他也透露称，在不到两年的时间内，亚航超级 App 的月独立访问量已超过 5000 万次，旗下的 BigPay 业务也已从 SK 集团处获得了 1 亿美元注资。“在得到消费者和投资者对我们转型战略的大力支持后，接下来我们也正着眼于亚航超级 App、Teleport、ADE 的后续融资计划，而这些计划将在适当时候公布。”

除此之外，他还指出，虽然 Capital A 将成为亚航的新集团名称，但这也并没有改变亚航（AirAsia）作为其在亚洲地区的知名航空业务的定位，而亚航也将为所有的其他服务提供一个坚实的互通平台。

“我们已经制定了一个五年计划——到 2026 年，非航空业务将占据集团总收入的 50% 左右。而一旦航空业务在不久的未来后恢复到疫情前的水平，我们所有的其他业务线也都将因此大幅受益，并将彼此提升到新的高度。”

值得一提的是，本月中旬，我栏目曾指出，因触及了马来西亚证券交易所上市规则 PN17 中的相关规定（由于持续营运能力遭质疑），并且对自身延长救济期的申请遭到马交所拒绝，亚航集团现已被归结为了财务困境企业。而这意味着，亚航集团距破产仅一步之遥。