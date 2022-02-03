现代汽车首次引入 “元宇宙” 概念

现代汽车引入了元宇宙的概念，分享了其在现实世界和元宇宙中率先使用机器人技术的愿景。公司开创新的 “元移动” 概念，希望通过机器人技术和元宇宙超越物理运动，影响现实世界的变化。

为支持其对机器人和移动性的未来愿景，该公司展示了 “元移动性” 的新概念，目标是开创智能设备与元节的连接，将移动性的作用扩展到虚拟现实 (VR)，最终让人们克服时间和空间运动的物理限制。现代汽车还分享了机器人将如何充当现实世界和虚拟空间之间的媒介，使用户能够在虚拟世界中做出改变以反映现实的愿景。

该公司预计，随着人工智能和自动驾驶等机器人技术的进一步发展，未来出行方式之间的区别将变得模糊。包括汽车和城市空中交通 (UAM) 在内的各种交通工具也将作为访问元节平台的智能设备。

随着元宇宙未来将成为人们日常生活的空间，公司预计可能会出现一种新型元宇宙平台，其中与现实的区别可能会消失，打破当今世界所熟知的 VR 概念。过去由于技术限制只能是虚拟体验，现在可以通过智能设备的连接反映在现实世界中，让用户在两个世界之间拥有无限的移动自由。现代汽车将这种体验的概念定义为 Metamobility。

牛创新能源：自游家

我们乐于见到更多的造车新势力品牌进入市场，从而改变市场格局，带来行业变革的力量。

2018 年，李一男开始筹划造车，完成了 5 亿美元（约合 31 亿人民币）的 A 轮融资，团队规模接近 1000 人。2020 年创立牛创新能源科技有限公司，12 月 15 日，在江苏常州，李一男创建的牛创新能源科技有限公司发布品牌：英文 “NIUTRON” 与中文 “自游家”，宣布首款产品自游家 NV 将于 2022 年三月小规模量产，上半年上市并接受预订，同年九月启动交付，自游家的品牌 Slogan 是 “探索”、“精进”、“愉悦”。基于 Gemini 双子动力模块系统，给消费者提供纯电动动力总成和增程式动力总成两种选择。新车标配智能电四驱系统，0-100km/h 加速为 5.9 秒。

HeyCharge 公司的蓝牙智能充电

充电成为新能源用户最关切的问题，而基于此的技术革新也值得期待。

宝马通过其风险投资部门 BMW i Ventures 投资德国充电基础设施初创公司 HeyCharge。凭借其正在申请专利的 SecureCharge 技术，HeyCharge 可以在没有互联网连接的情况下在地下停车场为电动汽车充电。

他们的 “SecureCharge” 技术帮助充电器和 HeyCharge 应用程序通过蓝牙进行通信。该公司还声称，这将最大限度地减少手机和充电器之间的延迟，同时最大限度地提高系统可用性。BMW 和 HeyCharge 的总部都设在慕尼黑。

索尼的 SUV 电动车

两年前 CES 的一大惊喜是索尼的 Vision S 电动汽车概念。在 2022 年国际消费电子展上，索尼带来了其交通产品的更新、新的 Vision S 电动 SUV，最重要的是，它正在探索其 EV 技术的商业发展。

索尼将分拆一家名为 Sony Mobility Inc. 的新公司，通过该公司 “探索进入电动汽车市场”，尽管目前尚不清楚这意味着什么。此外，索尼移动将 “帮助实现一个每个人都可以每天与机器人和谐相处的世界”。听起来像 Aibo 机器狗和 Airpeak S1 无人机等其他索尼项目也将属于这个新的公司保护伞。

为配合该公告，索尼展示了 Vision S 02 电动 SUV（上图左侧），这是一种基于与轿车 EV 相同平台的新格式。索尼强调了这款车的娱乐和生活方式，而不是马力和续航里程，但表示其 Vision S 汽车目前正在公共道路上进行测试。

电动汽车市场已经拥挤不堪，但看到传奇的索尼加入竞争仍然令人兴奋，它可以贡献先进技术和业内最敏锐的设计感之一。

4680 电池量产装车

4680 电池为特斯拉推出的直径为 46mm，高度为 80mm 的新一代圆柱电池。这个电池规格从诞生初期就有了其新的使命，那就是改变现有的电力电池现状，直径 46mm 是圆柱电池兼顾高能量密度和高功率密度的最优选择。4680 电池大幅提升了电池功率（6 倍于 2170 电池），降低了电池成本（14% 于 2170 电池），优化了散热性能、生产效率、充电速度，能量密度、循环性能有进一步的提升空间。

在新的一年，最大的期待就是，4680 电池量产装车什么时候推向市场。第一款无疑会是特斯拉自家的车型。搭载全新 4680 电池，使用全新车身结构的 Model Y 将在此前公布的 AWD 长续航版本的基础上续航能力再增加 30%，即可达到 660 公里。而中国产商亿纬锂能在大圆柱电池方面布局较为领先，2021 年已生产出 4680 和 4695 成品，并获得下游车企认可。我们希望未来看到更多的新电池产品。

梅赛德斯-奔驰 Vision EQXX

梅赛德斯-奔驰最新的 Vision EQ 概念车是 Vision EQXX，它的荣耀在于其单次充电超过 1000 公里（近 650 英里）的超长续航里程。这是多么令人印象深刻的续航力。考虑到目前业界要击败的汽车特斯拉 Model S，其最长续航里程版本只能行驶约 400 英里。这对整个电动车行业也是个技术推动。

令人兴奋的部分是 Vision EQXX 的长距离来自激光对效率的关注，而不仅仅是电池组的大小。结果就是梅赛德斯-奔驰所谓的具有 “完全逼真的续航里程” 的 “效率杰作”。

现在，这目前只是一个概念，所以当谈到其崇高的续航里程要求时，我们将不得不接受梅赛德斯目前给我们描绘的产品理念。这家德国汽车制造商表示，它在 Vision EQXX 中所做的工作将有助于未来开发现实世界的汽车。鉴于梅赛德斯承诺到 2030 年实现其产品线电气化所投入的 400 亿欧元巨资，我们没有理由怀疑它。

“海洋电池” 将改变绿色电能的游戏规则

海上风电需要储能和功率调节，Ocean Grazer 发明了一种海上储能系统，该系统将位于海底并管理通过电网的电力流动。

Ocean Battery 基于可在发电源头部署的水坝技术。多余的风能被输送到海洋电池，该电池将水从地下水库泵入安装在海底的柔性气囊。每当有电力需求时，水就会通过水轮机将电力输送回地下水库。

Ocean Grazer 声称 Ocean Battery 的效率约为 80%，并且应该能够无限循环运行 20 多年。海洋电池 “几乎无需维护，甚至可以保护海洋生物”。海洋电池是一种安装在海底并与海上风电场配对的储能系统。它不需要稀土材料，使用干净的水作为能量载体。

海洋电池允许公用事业公司使用水坝技术将海上风电场转变为可调度的发电机。它可以减少网络中的局部峰值负载并匹配供需。