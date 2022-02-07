以下内容来自 App Annie：

2021 年出现了很多有关 “辞职潮” 的文章。疫情封锁政策促使数百万人重新思考工作与生活的平衡，以及工作中的成就感。因此，据估计在美国仅 2021 年 8 月份就有 430 万人辞职——这是自 2000 年有记录以来的最高数字。

毫无疑问，移动应用生态在这一重要现象中发挥了作用。简而言之，新一代的应用让人们更容易行动起来、做出改变。

我们《2022 年移动市场报告》中的数据显示，求职应用是去年商务类别中最具 “突破性” 的类别之一（即 2021 年下载量绝对增长最快的应用类别）。

印度和英国突破榜榜首应用分别是 Apna 和 SonicJobs。两款应用都可以帮助求职者和雇主更快确定目标，并且都实现了 “突破”。

我们的数据显示，Apna 在 2021 年的下载量比 2020 年增加了 1780 万。它在第二轮融资中筹集了 7000 万美元，并宣布计划在未来 6 个月内招聘 400 多名员工。与此同时，还筹集了 550 万美元。有报道称，在人工智能的帮助下，该应用通常每月处理超过 25 万份求职申请。

行动起来：移动应用推动了员工获得更多自主权的趋势

在渴望转行的同时，数百万人也在寻求为自己工作，智能应用同样在此发挥关键作用。

外卖配送员应用 DoorDash Driver 是美国排名第一的突破性商务应用，而 Baemin Riders（在韩国排名第三）的需求水平达历史新高。巴西突破性应用第二名——移动签约平台 GetNinjas 甚至在 2021 年完成了首次公开募股。

此外，还有世界上增长最快的商务应用：WhatsApp Business。该应用属于 Meta 旗下，允许公司利用丰富的消息渠道进行销售、营销和提供客户服务。这是另一个可以让小企业和个体经营者重获自主权的工具。2020 年，Meta 证实使用它的公司超过 5000 万家。而我们的数据显示，在 2021 年，它的下载量同比增长了 3030 万。