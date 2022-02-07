智能机器人发展日新月异，在 2021 年 12 月 4 日 BEYOND Expo 举办期间，BEYOND 组委会联合微软加速器倾力打造 “机器人论坛”。机器人论坛将邀请梅卡曼德机器人、优艾智合、一造科技、英汉思机器人、南大电子、星速机器人、杭州申昊科技行业顶尖企业及嘉宾出席，共同参与此次机器人论坛。论坛就智能机器人技术突破、机器人赋能产业挑战、未来机器人产业发展趋势，以及服务型机器人商业演化模式等开展了深入探讨。

梅卡曼德机器人创始人兼 CEO 邵天兰在线为大家分享了在 “AI+机器人” 的时代，对于智能制造的一些探索和实践。经过很多人的努力，一些工业机器人已经能够代替人们完成很多繁重、枯燥、危险、肮脏的工作。他认为在未来几十年的时间里，机器人的应用会像摩尔定律一样，每三年左右将有一个倍数级的提升。

邵天兰首先为大家介绍了梅卡曼德机器人公司，于 2016 年底在北京创立。到现在的五年时间里面，梅卡曼德机器人招募到超过 500 位非常优秀的小伙伴一起来加入，并且获得了众多投资人的认可，总融资额超过 10 亿元，像之前的融资参与的投资人，来自包括像红杉中国、 IDG 资本、美团、英特尔资本、启明创投等等。

他还提到，在这五年的时间里，梅卡曼德机器人也经历了像 AI、机器人等前沿技术，从概念到模型，到相对比较粗糙的产品，再到初步的规模落地，然后到今天已经达到了初步大规模落地的情况。比如 2021 年，梅卡曼德机器人从 1 月 1 号到今天，已经服务了有 500 位客户，并且交付有将近 2000 台的设备，落地的案例也非常的多。在几年的时间里，可以看到像 AI 机器人，从大家认为说有潜力的技术变成真正在现实的世界中，在工厂、物流等的场景中，为人类能够代替来做一些非常的枯燥，很繁重，甚至危险、肮脏的工作。

之后，邵天兰还为大家介绍了梅卡曼德机器人的产品情况。梅卡曼德机器人技术围绕的是传感、感知、规划，这样的技术落到产品上就是有工业级高精度的 3D 相机，可视化编程的视觉软件和机器人的软件。首先是像 AI 和智能的机器人技术，要在实践中发挥真正的这样的作用，要能规模落地所面临的挑战，因为场景非常细碎，可以看到的不是说某一个行业里的某一个需求，而是非常多的行业里面有非常多的需求，比如像梅卡曼德机器人现在已经在汽车、汽车零部件、家电、物流、重型机械、金属加工等等很多行业里面都有落地的应用，包括像纸箱麻袋的搬运，像各种金属零件的上料，像货品的拣选，包括像涂胶喷胶、装配、定位、检测测量等等，要想让这些技术去满足这么多行业这么多的应用，那就需要有这样的标准化的产品，梅卡曼德机器人将这些核心技术凝结在标准化的产品里面，刚才也提到包括像传感-3D 相机的层面，感知-视觉的软件，以及像规划-机器人的软件，这些都是标准化的产品。里面沉淀了非常多的算法和经验，很多的公司就可以用我梅卡曼德机器人的产品来创造各种各样的机器人应用，这也是梅卡曼德的使命和愿景。梅卡曼德机器人的使命叫做推动智能机器人无所不在的存在。而愿景是要将这样的智能的产品做成很多的企业甚至个人都能使用的基础设施产品，来一起来创造很多的智能机器人的应用。

然后他提到了，梅卡曼德机器人在一些行业里面的一些应用落地。比如说像梅卡曼德机器人的相机、视觉软件、机器人的软件配合工业里面已经相对成熟的机器臂，就可以在商超的物流中心里面完成像纸箱的拆垛码垛。机器人如果没有这样先进的视觉引导的话，他就很难在这种有上万种纸箱，他们的尺寸图案都很不相同的这样的场景里面，这能够很好的工作，而梅卡曼德机器人的技术让机器人能够非常的高效并且灵活的完成这样的任务。

另外一个应用是机器人通过 3D 视觉，还有人工智能技术的引导，它能够去识别这样形状满不固定的这样的麻袋。因为麻袋大家知道它是软的，它会有变形。而现在的视觉技术可以很好的解决这些问题，包括它上面的褶皱也都不会影响机器人的识别。

对于像周转箱这样的货品，梅卡曼德机器人也有很多的这样的案例。机器人能够去抓取非常多海量的超市商超的货品，梅卡曼德机器人使用了免注册的抓取的技术，就是机器人通过大量的人工智能的这种训练，它就掌握了如何去抓取成千上万的这样的货品。各种各样的货品在货筐里，机器人就可以在视觉和 AI 算法的引导下，还有像自动规划的技术的引导下，能够将货品一件一件捡出来。这个工作和超市便利店里面看到的包括收银工作就很相似了，在仓储中心就会有很好的应用。

像在制造业里面有非常多这样的上料，包括检测测量等工作。比如像这样非常沉重，甚至烧红的，大家可以想象一下，一个几百公斤，烧的红热的车轮，原来都需要由人工来操作，但现在在先进的技术的配合下，机器人就可以来代替人来完成工作。还有像对人体会有伤害的涂胶喷胶的工作。梅卡曼德机器人的技术可以让机器人来高精度并且非常智能的来完成工作，而避免工人直接接触到化学的物品对身体产生伤害。

最后邵天兰总结道，“总之，大家可以感受到像这样的人工智能和先进的机器人的技术，经过很多人的努力，包括像学术界工业界很多人的努力，在今天开始批量的真的走到现实世界中，能够代替人们完成很多这样的、繁重的、枯燥的、危险的、肮脏的工作。我们也认为在未来的相当长的一段时间内，可能是几十年的时间里面，机器人的应用会像摩尔定律一样，每三年左右会有一个倍数级的提升，这个是我个人的一个估计，我本人以及我们梅卡曼德机器人，也非常高兴能加入机器人快速普及的这样的一个时代”。