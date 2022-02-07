专注于小 RNA 核酸药物研发的艾码生物（ExoRNA Bio）宣布完成天使轮融资，首期融资金额数千万元，由鼎晖投资 VGC 基金领投，某业内 CRO 跟投。

据艾码生物创始人张辰宇教授介绍，本轮融资将首先用于脑神经性疾病核酸药物和抗超级菌、抗病毒感染性疾病核酸药物的研发及生产。未来，艾码生物将基于张辰宇教授自研的第三代 RNAi 药物体内递送平台，为未满足的临床需求带去创新性的治疗方案。

“未来艾码生物将聚焦递送平台和相关药物的研发，把所谓的精准治疗真正落到实处。” 据张辰宇教授介绍，下一阶段，艾码生物将依托张辰宇教授自主研发的外泌体递送第三代 RNAi 治疗技术，实现全新的 “运载火箭+递送卫星” 组合，在前期初步试验验证的基础上开发出一系列的管线。

鼎晖 VGC（创新与成长基金）高级合伙人柳丹博士表示，张辰宇教授作为学术领导者，其团队在核酸领域内也拥有长期的积累，对核酸生物学理解、研发层面已达到国际领先水平。而目前，核酸生物学已经到达行业爆发的时间节点，通过张辰宇教授多年的积累，艾码生物已拥有了经过临床实际验证的小 RNA 核酸药物，市场前景广阔。

“目前核酸药物临床存在的最大问题，在于缺乏有效的体内递送体系，而张辰宇教授在研究中突破了这一瓶颈，发明了第三代 RNAi 药物体内递送平台，不仅改善了原来的单靶向问题，还能穿过血脑屏障，攻克了 CNS 神经系统性疾病治疗，在核酸药物快速发展的大背景下，具有极大的优势。艾码生物具有’ 核酸药物+递送’ 的双平台领先性。” 柳丹补充说。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。