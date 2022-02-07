近日，智能化生物深低温保藏系统解决方案提供商基点生物宣布完成 1.2 亿元人民币 C2 轮融资。本轮投资由 LYFE Capital（洲嶺资本）领投、老股东德屹资本联合领投。本轮融资后，基点生物将持续推出更多的创新性、颠覆性的产品系列，并发力布局海外市场。

基点生物 2015 年成立，总部位于上海，研发生产基地深耕于成都。经过 6 年多快速发展，基点生物已经成为领先的智能化生物深低温保藏系统解决方案提供商，设计开发了包括全自动液氮保藏系列 Hatch、Hatch-Lite、全自动超低温冷库 KIOSK 系列，以及配套的深低温转运机器人 Pelican，深低温挑管工作站 Hatch Mate 等，实现了智能化无人化深低温系统产品的全覆盖。

本轮领投方、LYFE Capital（洲嶺資本）执行董事王一男先生表示：“LYFE 持续看好智能化，自动化以及信息化给医疗产业带来的升级和应用。低温/深低温储存作为底层工具在生命科学技术升级、临床治疗技术的迭代进程中扮演着极其重要的作用，并且随着存储需求的与日俱增自动化及智能化也是行业未来的发展趋势。基点生物作为国内智能自动化深低温解决方案的领跑者，凭借其独特的核心技术以及出色的产品用户体验在较短的时间内建立了行业的品牌影响力，并获得了一大批头部样板客户的认可。同时基点一系列核心自主专利技术以及丰富的创新产品管线也展现了很好的 in China for Global 潜力，LYFE Capital（洲嶺資本）将会通过其全球生态内的资源和公司一起发力布局海外市场，打造全球认可的平台企业。”

本轮联合领投方、德屹资本高级合伙人王旭州先生表示：“随着近些年生命科学领域的突飞猛进，需低温保藏的生物样本数量呈几何级数递增，单靠人工操作已经无法实现样本的有效收集和管理。基点生物针对行业痛点，立足航天产业，研发了全球唯一商业化的极端环境电机技术，实现了生物存储样本的全生命周期无温度波动存取和最高等级的生物安全防护，成为了全球领先的智能化生物深低温保藏系统解决方案提供商。自动化冷藏设备作为保证样本库承载的重要科研使命和存储价值的国之重器，发展前景可期。德屹资本很高兴作为基点生物的温暖合作伙伴，不断助力公司实现智能化生物低温保藏设施全球领导品牌的发展愿景。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。