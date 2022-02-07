继 2020 年 12 月完成 A+轮融资后，西格数据近日宣布正式完成 B 轮融资。本轮融资由金沙江创业投资基金领投，中新创投等老股东跟投。该轮融资用于产品研发与全国市场布局，进一步推动精密加工行业数智化建设。

西格数据成立于 2016 年，其已在全国布局 5 大工程服务中心，拥有一支 200+专业技术和服务团队，其中 90% 以上的成员具备本科学历，研发团队中具备硕士以上学历的成员占比达到 40% 以上。

西格数据基于边缘传感层、边缘计算层、系统应用和数据挖掘探索层，提供系统数智化产品和服务，包括专业的机床主轴健康监测服务、刀具无忧生产监控服务、无人化测量 RMS 服务、整体数字化工厂 MES 系统服务、柔性数字化产线服务等众多精密加工过程中所需要的产品和服务，涵盖精密加工过程数智化应用的各个场景，为精密加工企业客户提供整体的数智化服务应用。

当前，西格数据已为 500+行业客户提供深度的数字化服务应用，其中不乏博世汽车、大陆汽车、吉利汽车、中国航天、中国中铁、徐工集团、上海电气、特灵空调、江森自控、丰田工业、采埃孚等众多世界 500 强企业及行业头部企业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。