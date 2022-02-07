根据 Strategy Analytics 最新发布的研究报告，全球笔记本电脑出货量在 2020 年达到高点后，在 2021 年同比增长 19%，再次达到创纪录的 2.68 亿。

以下为报告主要内容：

由于 Windows 11 和 DaaS（设备即服务）的增长，笔记本电脑商业需求在 2021 年 Q4 保持强劲，而中小企业和消费者抓住了巨大的假日折扣，强劲地结束了 2021 年。面对供应限制，该行业优先生产笔记本电脑，以满足混合工作需求。Strategy Analytics 近期发布的研究报告显示，全球笔记本电脑出货量在 2020 年达到高点后，在 2021 年同比增长 19%，再次达到创纪录的 2.68 亿。随着 2022 年的开始，该行业必须对持续存在的供应问题以及不断增加的货运和制造成本保持谨慎。

Strategy Analytics 行业分析师 Chirag Upadhyay 表示：“2021 年 Q4 成为笔记本电脑市场又一个强劲季度，为又一个强劲的年份画上了句号。混合工作环境的持续需求支持了发达市场的增长，同时也受到 windows 11 和 DaaS 诱人价格的推动。新兴市场受到中小企业持续需求的推动，同时消费者继续向移动性转变。此外，因元器件短缺和供应问题，从 2021 年 Q3 开始推迟的订单也在 Q4 得到了解决。”

Strategy Analytics 互联计算服务总监 Eric Smith 补充道：“随着 Chromebook 在 2021 年下半年的需求放缓，Windows 的需求在 2021 年 Q4 开始增长。Windows 11 企业版的升级为 Windows 笔记本电脑提供了强劲的动力。微软最近推出的针对 K-8 教育的 Windows 11 SE 也吸引了顶级 PC 厂商，旨在应对疫情期间 Chrome 市场份额的激增。随着假日季游戏笔记本电脑的需求持续增长，Windows 仍然是消费者的热门选择。”