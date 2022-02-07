2022 年 2 月 7 日，开源图形基础设施与数字内容创作云平台「太极图形」宣布完成 5000 万美元 A 轮融资。本轮融资由源码资本、GGV 纪源资本、BAI 资本联合领投，老股东红杉中国继种子基金的天使轮投资后持续加码。

太极图形联合创始人兼 CEO 胡渊鸣博士表示：“图形计算在数字化浪潮中已经扮演核心角色。太极图形以 ‘解放创造力’ 为使命，致力于打造新一代并行编程语言和三维数字内容创作（3D digital content creation）云平台。借助开源模式和云原生技术，太极图形从底层做起，力求让尖端图形计算技术惠及每一人。”

在公司成立的短短 10 个月里，太极图形团队一方面优化了太极编程语言并扩大了其开源社区影响力，另一方面也基于太极编程语言和云原生技术，打造了三维数字内容创作云平台的基础设施。下一阶段，该公司将强化太极编程语言在并行计算领域的影响力，并在云平台上快速迭代出直接面向数字内容创作者的工具。太极图形表示，公司会持续在研发、产品、商业化、战略、设计等方向招贤纳士，加速商业化步伐，让每一位有创造力的开发者、设计师、艺术家都能用太极图形的产品为世界创造价值。

源码资本张星辰表示：“在图形计算需求增长，云原生技术提高协作效率，科技进一步解放创造力的大趋势下，我们预期图形学的基础设施、开源生态、上层工具链和应用软件将会发生深刻且巨大的变化，其中也孕育出包括内容生态和生产力工具重构等较多的商业可能性。太极图形有着技术扎实、年轻敢为的明星创始团队，有着对数字内容创作等图形学领域的普惠目标和清晰发展路线。我们很期待这次融资可以助力太极图形不断突破，创造持久真实价值。”

GGV 纪源资本全球管理合伙人符绩勋表示：“打造世界级的开源软件和开源社区，难度极大；打造世界级的数字内容创作基础设施，同样充满了挑战。而太极图形在成立不到 1 年的时间里，就同时实现了以上两点，体现了太极图形团队杰出的技术能力。通过开源软件构建社区和壁垒，同时通过高附加值的云服务和云工具实现商业化，是诸多世界级开源商业化公司的成功之道，比如 GGV 纪源资本在美国和中国投资的 HashiCorp、PingCAP、Vercel、Kong 等公司。GGV 纪源资本坚信，在创始人胡渊鸣和匡冶的带领下，太极图形会成为同样顶尖的基础软件公司，筑起数字世界的底层基础设施。”

BAI 资本创始及管理合伙人龙宇表示：“图形学领域的变革，是人类未来 10 年最值得期待的技术变革之一。太极图形作为全球领先的下一代图形计算编程语言和三维数字内容创作平台的研发公司，将极大程度地解放创作者和开发者的生产力与创造力，显著提升诸多行业的创意和创新效率。在胡渊鸣和匡冶的带领下，其开源社区在全球范围内拥有众多贡献者和参与者，持续为建设高质量社区与搭建数字世界的基础设施发力。我们非常看好太极图形团队的产品研发和企业愿景的实现，BAI 也非常期待本次发布的云原生 3D 内容创作平台——太极开物，期待太极图形可以使每个人都能轻易地创造自己的三维数字世界。”

红杉中国投资合伙人吴茗表示：“计算机图形学是表现 3D 数字世界的基础，Taichi 并行编程语言可以在大幅提升开发者生产力的同时，实现程序运行性能跨数量级的提升，并且具有跨平台能力，可兼容不同 GPU/CPU，已经有较大的开发者社区和国际开源影响力。太极开物作为世界首款云原生 3D 数字内容创作平台，基于 Taichi 语言开发，可以为客户带来全新的创作体验，有机会颠覆原有 3D 数字内容创作模式。太极图形是十分出色年轻的团队，我们相信太极图形未来会为我们创造更多惊喜。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。