近日，祐森健恒生物医药（上海）有限公司宣布完成逾 2 亿元人民币 A 轮融资。本轮融资由深圳分享投资领投，张江浩珩和盈科资本跟投，原有股东继续参与本轮投资。募集资金将用于开展和加快 UA007 和 UA021 的国内外临床试验、多个新靶点的小分子药物研发以及特异性双抗药物的开发。

领投方分享投资联合创始人、医疗健康基金主管合伙人黄反之表示：“荣幸参与祐森健恒的 A 轮融资。祐森健恒已建立相对完善的研发团队且专业及资源互补，聚焦新一代肿瘤及自身免疫领域，拥有广阔的市场发展前景。项目进展成梯度，且适应症具有差异化，具有研发可持续性，期待祐森健恒后期的持续快速发展。”

张江浩珩副总经理王文捷表示：“祐森健恒的团队具备多年海内外新药研发经验，针对特定疾病谱在大分子管线和小分子管线都有布局，在研产品管线形成了差异化布局，且产品的定位面向全球市场。张江浩珩管理的张江燧锋基金是浦东科创母基金下属的科创子基金，由张江高科担任基石投资人，将全力支持祐森健恒在张江科学城的创业和发展。”

祐森健恒三位联合创始人李劲松博士、胡滔博士和彭生斌博士感谢投资人对公司团队和管线的认可和支持。董事长李劲松表示：“感谢投资人对公司理念和团队的认可，祐森健恒的目标是成为一流的创新药研发公司；未来公司将在国际化市场、组织架构、成本和效率三个方面着力建立高效的转化医学研发体系，针对全球的大品种市场开发成本可控的创新药。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。