近日，农业无人驾驶企业中科原动力完成了数千万元 A+轮融资。本轮融资由创世伙伴资本（CCV）领投，老股东祥峰投资、德联资本跟投。此前中科原动力曾于 2021 年 6 月获得 A 轮融资，不到一年时间两轮融资总金额过亿。创始人韩威表示，本轮融资主要用于产品研发以及市场拓展。

创世伙伴 CCV 创始合伙人周炜表示：中科原动力作为国内农机无人作业面积最大、技术世界领先的农业无人驾驶公司，是 CCV 在酷哇机器人、快仓智能、悠跑科技、前晨汽车、劢微机器人之后在自动驾驶领域的又一重要布局。未来十年创业投资机会将远远大于以往，CCV 会重仓智能化、数字化、全球化的早期科技创业公司，中国企业在高度竞争环境下所培养出来的竞争能力，将是中国企业在全球市场展翅飞翔的坚实后盾。我们预判，中国会出现上百家机器人研发企业，在各个应用领域领跑全球。CCV 将运用自身十五年运营管理 KPCB 中国基金和独立基金建立的全球资源网络，助力中国企业走向全球市场。

祥峰投资执行合伙人夏志进表示：随着从事农业生产人员的逐渐减少，农业智能化、无人化迫在眉睫。中科原动力的团队怀着对土地的深情和科技报国的愿景，把自己的脚印留在广阔天地间。我们愿一如既往支持公司和团队，以技术赋能生产、以初心追求使命，为农业现代化贡献自己的力量。

德联资本执行董事樊雪松表示：农机作业无人化是农业产业进步、效率提升的基础和保障，无论是农村合作社还是大型农业央企，对无人耕作都有持续、刚性的需求。而农业无人化的实现，需要在众多作业区域、作业场景、作业环节的长期技术磨合、算法优化；需要像中科原动力这样的团队：高配人才体系、怀抱产业理想、强大技术积累，兢兢业业、踏踏实实的长期持续坚持和努力。德联资本很荣幸跟这样有理想、有追求的企业同行，见证中国农业无人化的伟大转变。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。