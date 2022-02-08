为了让 2022 年冬季奥运会（下称 “北京冬奥”）的参与者跨越距离紧密联系，阿里巴巴推出了创新的 “Cloud ME” 云端技术。基于其音视频通讯解决方案（Real-Time Communication solution），“Cloud ME” 克服了新冠疫情下的出行限制和地域阻隔，在北京冬奥期间为用户带来逼真的会面体验，以实物尺寸的全息投影，支持实时对话和互动。

走进 “Cloud ME” 快闪演播间，与会者全身影像会被惟妙惟肖地投射到另一遥距地点的全息舱，参与者的投射影像可与另一端的用户进行会面和交流。 由于遥距投影安装简易，“Cloud ME” 可以不受地点限制，令人们更广泛地参与使用，体验极具真实感的会面。

阿里巴巴集团董事会主席、CEO 张勇表示：“阿里巴巴致力于奥运会的数码化进程，并提供技术能力，助力与会者体验一届更普惠、更具吸引力的冬奥委会。我们希望通过云计算的技术，将世界各地的运动员和观赛者连接起来，让我们在享受体育赛事的同时，也能被奥林匹克精神激励和感染。”

国际奥林匹克委员会（IOC）主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）表示：“我们正与阿里巴巴一起在北京创造历史。这是有史以来第一次，冬季奥运会将所需的核心系统放在阿里云上。无论是为奥运在中国的网上商城、奥运转播云，还是为从全球各地来到北京的媒体提供技术支持，阿里云的技术都在定义新的标准，并将其提升至新的高度。”

有赖云计算的强大功能，“Cloud ME” 全息舱只需简单装置：除了基本的演播室设备，例如用以捕捉影像的摄影机和计算机之外，全息舱无需配备额外的信息科技基础设施或加大互联网带宽来进行录制和传输。

“Cloud ME” 全息舱制作的视频和音讯通过阿里巴巴集团的数字技术和智能骨干阿里云传输。而于不同场景中久经验证的音视频通讯解决方案由阿里巴巴先进的云计算能力和覆盖广泛的全球网络支持。

依托阿里云低延时、高可用度和高并发特性，传输过程可于 200 毫秒内完成。录制的音视频可投影到遥距 4K 高清屏幕上，生成逼真全息效果，以高清方式重构面对面互动不可或缺的所有细节，例如面部微表情及衣服纹理。

阿里云智能产品与解决方案总经理陈丽娟表示：“以云技术支持的音视频通讯解决方案，是高效连接全球的关键技术。借助我们的全球网络和自研算法，我们希望将实时通讯的优势带入各种日常场景，包括网上教育、互动娱乐、视频会议和其他企业服务。”

阿里巴巴的 “Cloud ME” 全息舱可于北京冬奥死循环管理系统内外使用，让这项盛事的参加者和支持者都能在混合现实中体验有趣的互动。北京冬奥的首场 “Cloud ME” 活动是阿里巴巴集团董事会主席、CEO 张勇和国际奥林匹克委员会（IOC）主席托马斯·巴赫于 2 月 6 日进行的遥距会议。此次双方因疫情限制而无法在中国亲身会面。