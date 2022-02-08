过往澳门给人的印象是钱多地小人少，如今中央发布了《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，明确发展促进澳门经济适度多元的新产业，包括科技研发和高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业、现代金融产业。对天使投资来讲，现在是发现新的投资机会最好的时机。

12 月 2 日下午，由 BEYOND 组委会将联合天使联合汇、星速购倾力打造的中国天使投资高峰论坛在澳门威尼斯人金光会展中心 Stage A 召开。本次圆桌论坛邀请到英诺天使厦门基金合伙人姚锦程，广东孵客科技孵化集团有限公司董事长冯洪亮，追梦者基金合伙人秦佩琪，红秀资本创始人戴露，南波湾投资创始合伙人赵国权，博得创富董事长周志轩重点围绕《澳门如何借助创投融入大湾区的发展机遇》这一主题进行深度探讨，希望投资人、企业家们能产生一些共鸣。

冯洪亮感叹澳门的环境非常优美，澳门人也很热情，感受到了澳门未来科创的巨大潜力。他介绍自己在广州主要的业务是做孵化器，并且有志做一个新型孵化器，给创业者做好服务。不管是做天使投资还是做孵化器，关键还是要有一个好的项目来源。冯洪亮的项目来源主要是和广东的知名高校稳定合作，同时为项目做好人才服务，成立了五山博士联盟；为了解决资金的问题，博士联盟下面成立了风险投资专委会；为了做好产业链的服务，又成立了商会研究所，联络开发了大概 200 家商会，冯洪亮表示，“我们也是在路上，现在到了一个临界点，所以这段时间也有计划在横琴布局一个孵化器。”

秦佩琪表示，澳门给她第一感觉是很亲切，BEYOND 国际科技创新博览会（以下简称 BEYOND Expo）让她找到了几年前去拉斯维加斯的参加 CES 的感觉。她介绍，追梦者基金主要专注于天使投资到 A 轮投资，从 2013 年开始投了 100 余家公司，今年大概有一家会在香港上市，有一部分的企业还在准备上市的路上。她个人是从 2015 年开始投资的，参与了三十个左右的项目，现在在医疗大健康有在着重关注。

红秀资本创始人戴露介绍，她从 2005 年进入创投行业，2015 年底创立了自己的基金，即红秀资本。投资的领域主要是消费和科技创新，消费类主要投资女性相关产业和母婴用品；科技类主要投人工智能，包括机器人、VR 应用。

赵国权表示，对澳门印象可以说是从澳门回归的时候，那时候扒着铁丝网看。这次来感觉 BEYOND Expo 对标了 CES。从市场的角度来讲，澳门和拉斯维加斯有很多地方是相似的地方，这次 BEYOND Expo 会是一个很好的创新，做天使投资，对创新性的东西感觉非常有生命力。

周志轩介绍，过去自己在银行工作，主要做 PE、VC，个人也做天使投资，同时有上市前的加速器的咨询业务。

冯洪亮随后表示，科创是澳门的一个战略选择。做科创，人才和资本都非常重要，但是人才和资本中间是有一个巨大的鸿沟。绝大部分的创业者，没办法拿到天使投资，其实中间就是缺乏了一个孵化的过程。从技术到一个产品到一个企业到形成企业的集群最后形成产业，必须要有个孵化的过程，让他具备投资人关注要点，他才能拿到投资人的资金。所以孵化的过程其实就是帮他从技术变成一个产品，产品要有好的商业模式进行匹配。帮他对接资源，帮他成长，有一定的用户、营收以后，天使才介入，大部分都是这种情况。在澳门、横琴做科创常用的方法就是招商引资把企业直接搬过去，但是效果不是很好，这也不是搞科创的初心，搞科创是要想从一些人才，一些好的技术，让他去成长为一个企业，不断发展壮大。

如果在横琴做一个孵化器，冯洪亮分享了一个初步的构想，跟当地的一些龙头企业合作，构建一个生态化的孵化器。总结下来，可以用 4 个数字来去表示，就是 “1218”。“1” 就是孵化器的理念，现在新的孵化器是从经营场地转向经营客户，孵化器要先帮创业者成功，然后自己再成功，它是个共生的一个关系。“2” 就是两个要点。澳门是个国际化城市，要把全球符合澳门定位的人才、项目都引进过来；第二个就是龙头企业带动行业相关的创业者，形成人才的集聚。还有一个 “1” 是一个生态，孵化器不是说只有空间，然后提供一些简单的资源对接一些活动，现在必须是一个生态系统，生态系统里面每一个子系统，相互之间是共生的关系，每个人在里面，它既从系统里面获取自己成长的养分，同时也给别的人赋能，最终就产生一个价值共享，这就是生态系统。那么 “8” 就是生态系统的 8 个要素，第一要有人才，第二是投资，有了人才，必须要有资本助力，资本是整个科创的燃料。第三是服务孵化，孵化就是点石成金的过程。第四是服务，各种各样的生态系统里面需要不同的服务机构，这是一个非常重要的生态系统的环节。第五是载体。第六个是政策，政策必须要足够到位，一方面是对创业者的资助，另外一方面是对天使机构的资助。第七是商会，企业要发展，他必须要有供应链。最后一个是媒体，初创项目没有名气，需要媒体不断地去塑造它，让大家知道这些公司在做什么。如果能做到这八个方面，横琴的未来的发展非常可期。

秦佩琪表示医疗大健康也是一个细分的行业，她分享了三个关于投资医疗大健康的观点，第一需要打造一个健康大湾区，背靠大湾区，我们可以结合国内优秀的医疗成果，医疗、美容、生物医疗这三个为重点，可以打造特色的医疗中心。第二可以看中医药，可以优化粤澳合作中医药科技产业园，结合粤澳两地的资源，把产业资源合作分工，把一些知名的中医药的分院校落地到澳门，形成国际的总部基地。第三吸引人才，更快地把科技和大健康领域产业的人才吸引到横琴和澳门。总结来说，通过自由贸易港能够促进大湾区，让大健康医疗走向世界的窗口。

戴露在论坛中也给澳门的青年创业者两个方面的建议，一个是产业，一个是创业。产业方面就是中医药健康、科技研发、智能制造，对于资本来讲，这两个方面可能是更愿意去投资和布局的。同时他鼓励澳门的青年创业者应该敢于走出来，做投资不但要投资，还要兼顾服务，所以对政策扶持的导向也要非常清楚。创业入驻到了创业园或者国家扶持的这些创业载体，就能享受到这些政策的福利，创业者应该多去了解一些政策福利的帮助。另外就是创业比赛，对投资来讲，是需要寻找项目的，有些创业大赛是能看到创业者的身影，在比赛获得国家级奖项的时候，政府也会配套给予帮助。希望粤澳大湾区给创业者更好的政策扶持，也希望创业者早日实现创业梦想。

周志轩认为，政府的主导基金或者主权基金是非常必要的。政府的主导基金是一种态度，也是一种方向。他提出两点建议。第一个是向内，国内对粤澳深合区抱有巨大的热情，对澳门来讲，应该顺势而为。政府主导基金跟社会资本合作，其实能够带来更多的好的项目。第二就是向外，澳门是个国际化的区域，有独立司法权，向外就是要吸引海外的资本，通过主权基金吸引很多海外的资金，也就能提供更多更好的政策，也会给创业环境带来更便利的条件。

赵国权认为创业选择非常重要。澳门非常的特别，不是地方的问题，甚至不是钱的问题，是差异化的问题。他认为差异化应该是在服务行业。另外澳门没有其它做机器人的本土澳门人的公司，这就是机会。澳门现在要发展的行业中，有太多机会值得天使投资人以及所有的创业者来参与。