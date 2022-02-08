近日，凯思凯迪（上海）医药科技有限公司（以下简称 “凯思凯迪”）宣布完成近亿元 Pre-A+轮融资。凯思凯迪于 2020 年 10 月完成 Pre-A 轮融资。本轮融资由新进投资方西湖创新（杭州）股权投资有限公司旗下基金领投，高榕资本、富汇创投、金地资本等老股东继续跟投。据悉，凯思凯迪将利用本轮融资所获资金，加速推进公司多款核心产品的后续研发。

凯思凯迪成立于 2017 年，以靶向核受体和 G 蛋白偶联受体（GPCR）药物的原始创新研发为特色，专注于代谢性疾病和炎症性疾病等未被满足的重大临床需求，聚焦创新药物的早期发现、药物开发和后续商业化。

目前，凯思凯迪核心研发团队共 40 余人，在以核受体和 GPCR 为靶标的代谢性疾病、炎症性疾病等领域有 20 余年的创新药研发积累。公司围绕经科学和临床验证的核心靶点，建立起完善的、全周期的小分子药物研发核心技术平台体系，主要包括药物设计及合成平台、分子细胞分析平台、药效评价平台、药物代谢分析平台和体内毒理评价平台等。公司突出原创优势，注重差异化创新药物开发，现已建立了丰富且风险平衡的 I 类新药产品管线。

凯思凯迪进展最快的药物，靶向 FXR 的非胆酸类完全激动剂 CS0159 已于 2021 年 10 月、2022 年 1 月分别获得美国食品药品监督管理局（FDA）和中国国家药品监督管理局（NMPA）批准开展临床研究。目前在美国启动了针对原发性硬化性胆管炎（PSC）适应症的临床 I 期试验，近期完成 Cohort II 给药，有望为患者提供安全有效的潜在治疗选择。且该品种已获得美国 FDA 的 PSC 孤儿药认证。

西湖创新投资表示：“凯思凯迪是一家致力于新型核受体类药物和 GPCR 药物研发的创新企业，研发团队由来自葛兰素史克、温安洛研究所、中国科学院、清华大学等全球相关领域科学家组成，有 20 余年的创新药研发积累，具备一流的新药研发经验和丰富的生物医药产业背景，同时亦是基于蛋白结构开展药物开发设计的先行者之一。我们对公司的创新能力、研发布局、产品管线以及团队配置等方面充满信心。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。