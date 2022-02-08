北京锦篮基因科技有限公司（简称 “锦篮基因”）完成 2 亿元人民币 A 轮融资。本轮融资由华金投资与亦庄国投旗下专精特新基金联合领投，现股东东方富海管理的中小企业发展基金、赛盈资本持续支持，深创投、康居创投等多家投资机构联合投资完成。凯乘资本担任本次交易独家财务顾问。

本轮融资将继续投入基因治疗新药产品研发，主要包括进入 IND 阶段的三款自主研发基因药物的临床试验，新立项的基因药物研发和 IND 注册申报，基因药物递送技术创新提升以及 CMC 核心能力建设等方面。锦篮基因即将开展临床试验的三款基因药物均为 AAV 载体注射液，适应症分别是遗传性高甘油三酯血症、脊髓性肌萎缩症以及庞贝氏病，在药品注册分类上同均属于治疗用 1 类生物制品。

锦篮基因专注于基因治疗药物创新研发。公司团队以 “推动罕见病基因药物从科研走向临床和市场” 为使命，从未被满足的临床需求出发，研制治愈罕见病的基因药物，并扩展到其它重大疾病领域，造福患者人群。

锦篮基因创始人吴小兵博士表示：“感谢新老股东对公司业务发展的肯定和支持，锦篮人将持续推进基因药物产品开发，朝向将无药可治的疾病变成一劳永逸治愈方向努力，改变终生用药的痛苦和负担。我们坚持认认真真做药，更关注临床应用，关注治疗给患者带来真正的益处。” 她还充分肯定了五加和基因和京谱迪团队在这三个 AAV 基因治疗产品 GMP 生产制备和 CMC 资料方面的积极贡献。”

华金投资表示：“锦篮基因近期核心产品申报 IND 数量居国内最多且进度最快，同时已经储备多个产品并完成早期开发，是国内产品储备最丰富的公司。我们希望持续支持公司及团队产品开发进程，助力公司成为我国在基因治疗新药研发的头部企业。”

专精特新基金表示：“ 锦篮基因创始团队结构完整，在病毒载体方面经验丰富，对于适应症的机理也有深入研究，管线结构合理且具备深化潜力，有望破解罕见病基因治疗药物的商业化困境。同时让我们印象深刻的是，创始团队都秉承着患者获益的人文追求，我们相信在这一信念的支持下，这个极为契合 “专精特新” 要求的企业，不仅能够实现自身的价值追求，也能取得商业上的成功 。”

凯乘资本表示：“很荣幸能携手锦篮基因与各位新老股东共同完成本轮融资并成为锦篮股东。锦篮基因创始团队拥有国内最资深的 AAV 基因药物研发经验，是国内第一批从事 AAV 基因治疗研究且一直深耕的科学家。3 个核心产品陆续进入临床，标志着锦篮基因即将成为国内进入临床阶段最多且产品管线储备最丰富的企业，相信锦篮在中国的基因治疗领域能为患者带来更多的福利。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。