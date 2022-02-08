去年，越南股市的历史性表现赢得了外界的格外关注。然而在这个拥有近 9700 万规模年轻人口的国度，通过投资交易行为直接参与这一进程中的群体却也仍有着较大的开拓空间。在这样的背景下，Infina 便应运而生。

动点出海获悉，越南投资交易平台 Infina 已于今日表示，完成了其 600 万美元的种子轮融资。据了解，这笔融资 Surge（红杉印度旗下加速器项目）、YC、Saison Capital、Starling Ventures、Alpha JWC、AppWorks 以及部分来自 Robinhood 和 Coinbase 投资交易平台的投资者参投。

Infina 在一份声明中表示，将利用这笔资金继续打造其世界级的团队，基于更好的技术水平来进一步提升其用户体验，从而推动公司的继续增长。

据介绍，Infina 由越南投资者及连续创业者 James Vuong（James 此前曾创立过 “越南版 Reddit”Lana，而该平台已在 2017 年被 LINE 收购）于去年推出，旨在通过旗下同名应用程序让更多越南年轻群体便捷和安全地接触到投资交易。Infina 称，其一站式移动应用程序目前提供了包括股票、证券、不动产等在内的众多投资产品。除此之外，Infina 表示平台也正在同更多第三方应用/平台进入合作——如 Tiki，以在其中提供相应服务。

去年期间，作为越南股市热潮的体现，该地新出现了超 130 万个股票交易账户，增幅为上年的三倍，且参与到加密货币和 NFT 领域进行投资的越南人群或已达到 600 万之多。根据 Infina 提供的数据，于此，其平台也迎来了相应的高速增长，平台在 2021 年投资账户数量的复合月增长率达到了 64%。

值得一提的是，去年中期，Infina 曾宣布获得了一笔200万美元的种子轮融资。此外，Infina 也是 Surge 项目的第六批成员，且也曾加入过 YC 的 S21 夏令营项目。