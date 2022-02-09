AutoX 今日宣布，其完全无人驾驶 RoboTaxi 车队已超过 1000 台，成为中国乃至全球最大规模的全无人 RoboTaxi 车队。

据介绍，总数超过 1000 台的无人车主要集中于北、上、广、深四大城市。截至 2022 年 2 月，AutoX RoboTaxi 的自动驾驶域总计超过 1000 平方公里，是目前全球最大的 RoboTaxi 自动驾驶区域。

AutoX 已在全球建立了 10 大 RoboTaxi 运营中心，以支撑 1000 多台无人车在 1000 多平方公里大区域、高密度的测试与运营。仅在深圳，AutoX 就建有 4 座大型运营中心，坐落于南山、福田、坪山，网络式覆盖大面积运营区域。目前，AutoX 拥有全国乃至全球最大规模的 RoboTaxi 运营中心，形成了完善的运营网络。

AutoX 的 10 大运营中心均为专业级运营大型 RoboTaxi 车队而打造，建设整套 RoboTaxi 高效运维体系，中心内配备充电桩、高速网络、升降机、传感器校准转盘等专业运维设备，支持从车辆维护、维修、清洁、保养、技术运维、校准、测试、验证、到软硬件升级等全方位标准化、自动化作业。

AutoX 目前已经拥有超 1000 人规模的研发技术团队，遍布于北京、上海、深圳、广州、硅谷五大研发中心。该公司称，2022 年将继续加大招聘力度，再新增 1000 个自动驾驶技术岗位。