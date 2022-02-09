2021 年 12 月 2 日下午，由 BEYOND 组委会将联合天使联合汇、星速购倾力打造的中国天使投资高峰论坛在澳门威尼斯人金光会展中心 Stage A 召开。此次天使投资峰会《国际投融资》圆桌论坛，邀请了 HKX 前海基金总经理赵育颖、技德科技创始人周哲、启迪之星总经理主管合伙人刘博、洪泰基金合伙人陈文思来到现场进行分享。

“如何才能让澳门吸引更多的国际资本？” 面对李磊的问题，四位嘉宾进行了深入的解答。

刘博表示，启迪之星过去的几年，一直在围绕着粤港澳大湾区布局创新资源，澳门是一个非常好的地方。从澳门的基础来讲，在金融服务领域就有很大潜力。在投资回报的时候，大家都比较关注金融服务的税收，如果能够做到金融服务的优势，相信能吸引到一大批投资人。另外澳门是一个非常好的国际化衔接的平台，大家都希望通过澳门窗口去向全世界展示。启迪之星在澳门设立了一个主权基金，通过基金聚集很多创业者和创新力量，尤其是在全球范围内，能够吸引更多的人来关注澳门的科技创新。

赵育颖介绍，HKX 目前做了非常多深港合作的项目。在澳门合作现在才刚刚开始，她认为人才对于早期投资人来讲非常重要。澳门未来和内地在合作的时候，人才和创业项目还是最关键的要素。

陈文思认为，澳门做元宇宙有很多得天独厚的优势。第一澳门发展自己中医药品牌，澳门有渊源的中医药历史文化，有保留得很好的保健品药方，这是澳门特色。第二是澳门发展自己的高端制造业和科研。澳门的科技企业依托博彩企业发展得很好，这也是未来发展的希望，博彩行业本身就跟元宇宙可以有很大的关系。第三澳门要发展文化旅游行业，元宇宙需要场景，未来文化旅游行业一定是元宇宙最先进入的一个场景。第四是金融，金融和博彩都是资本的游戏，金融科技在澳门会有很好的实践。所以澳门未来和元宇宙结合，机会非常多。

论坛尾声，嘉宾们也对 BEYOND Expo 提出了自己的寄语和期待。

他们希望 BEYOND Expo 未来可以更加注重产品创新的引领，把生态的资源展示出来，引入更多的合作伙伴和资源，并期待 BEYOND 在 2022 年 “再次超越”。