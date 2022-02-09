美东时间 2 月 8 日，《福布斯》“2022 年全球区块链 50 强” 榜单正式公布，甲骨文、Meta、蚂蚁集团、Visa 等全球知名公司悉数上榜。

“多样性” 成为这份榜单的一大特点，在科技、金融类公司以外，瑞士制表品牌百年灵、波音公司和硅谷知名风投机构 Andreessen Horowitz 也成功入选。

今年是《福布斯》连续第 4 年评选 “全球区块链 50 强”。从评选结果来看，有 7 家公司连续 4 年上榜，其中蚂蚁集团凭借蚂蚁链成为中国唯一一家连续 4 年上榜的公司。而嘉吉、IBM、ING、微软、VMware 连续在榜 3 年后首次掉出榜单。

此次，《福布斯》着重介绍了蚂蚁链的跨境履约与金融服务平台 Trusple。该平台于 2020 年外滩大会正式发布，它基于区块链技术打通数字化贸易数据，简化了交易、税收、海关和运输等环节，让跨境贸易更加智能、简单和可靠。

目前，Trusple 已经与花旗银行、法国巴黎银行、新加坡星展银行、日本瑞穗等近 20 家全球银行合作，服务了大量中小跨境商家。

记者观察到，《福布斯》区块链 50 强的国际化趋势越来越明显。今年，有 24% 的上榜公司来自亚洲，高于四年前的 8%，其中以工商银行、建设银行、蚂蚁集团、腾讯等为代表的中国公司占比 14%，成为亚洲科技行业主角。

《福布斯》数据分析总监哈维尔·帕兹（Javier Paz）表示，亚洲的区块链市场正在发生一些令人兴奋的发展，而中国的政策支持让本土的科技企业迸发出科技创新活力。