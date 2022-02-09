空间智能领域初创公司「宸境科技」日前已完成数千万美元 A 轮融资，由上海人工智能产业股权投资基金和 IDG 资本共同领投，三七互娱及老股东 OPPO、富达集团（Fidelity）旗下自有资产投资机构斯道资本（Eight Roads）、BV Capital、欣旺达集团及复星锐正资本跟投。

本轮融资将主要用于技术研发、产品落地及优秀人才招聘等方向，公司也即将启动 A+轮融资。

宸境科技联合创始人漆子超表示：元宇宙作为下一代的互联网交互形态， 需要整个科技行业的共同参与。作为创业公司，我们希望打造空间智能平台，作为虚拟世界的数字基座以及元宇宙终极形态的基础设施，成为元宇宙超级应用产品的 “土壤”。在过去一段时间内，我们还在积极打磨我们的镜像宇宙平台 MirrorVerse，内部的技术和相关工具链也在不断的完善升级，离我们理想的目标又更近了一步。同时我们内部也在基于 MirrorVerse 孵化一些应用，希望能在今年能让大家亲自体验到下一代交互的魅力。

上海人工智能产业基金总经理吴巍表示：元宇宙的基础是数字化新基建，AR 云是其中重要的软件基础设施资源之一。数字化信息叠加在现实物理世界之上，带来数字世界和物理世界的融合，二维互联网向三维虚拟世界的探索跃迁已然成为趋势。宸境团队拥有很强的人才和技术储备，宏伟的愿景和扎实的落地能力，MirrorVerse 平台从现实世界物理层（Real World Physical）上构建和维护现实世界数字层（Real World Digital）的能力，让创造及运行多个并行虚世界、提高人类与机器的感知交互能力、拓展用户和空间的交互边界变得更可预见。上海人工智能产业基金将持续关注支持宸境对空间智能数字基座的前瞻性探索，我们相信胡闻率领的宸境团队能够持续创新，不断探索，推动元宇宙底层核心技术基础能力研发，丰富系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。

三七互娱投资副总裁刘雨表示：” 元宇宙” 的构建需要多元技术、很多企业共同建设，我们看好 AR/VR 作为元宇宙入口级终端和下一代计算平台的发展趋势。在 AR 产业链上，空间智能是一个不可或缺的关键技术。宸境作为重要的基础设施构建方，其团队由来自全球领先的技术公司的高级人才组成，将成为三七互娱重要的伙伴，我们将一起长期合作探索基于空间智能技术的下一代内容形态。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。