基于云原生架构的医疗科技应用操作系统公司华卓科技日前宣布完成 1 亿元人民币的 A++轮融资，本轮融资由启明创投领投。

基于云原生的医疗应用操作系统

此前华卓科技这个名字在市场上出现的频次不高，查阅股东结构可以看到，其已经获得了包括搜狗、普华资本、毅达资本、瑞健资本、泛城资产、俊杰资本等十余家专业投资机构的投资。华卓科技到底是一家怎样的公司，能在 “默默无闻” 间获得这么多投资机构的青睐？医疗信息化厂商不少，华卓科技产品有何特点？

华卓科技是最早基于云原生架构对传统医疗信息系统进行全新顶层设计和开发重构的公司。华卓科技以新技术架构所构建的操作系统为基石，致力于改变传统医疗信息系统的集成开发、实施服务、以及用户应用的获取模式，意在打破传统框架下的医疗信息化公司的发展瓶颈。

公司着眼未来医疗场景和医院业务发展需求，融合国内顶级医疗专家思维想法，基于云原生技术栈，打造出了一套突破传统 IT 架构限制的新一代全数字化医院信息系统，面向医院的医务工作者、患者、经营管理者提供全流程、智能化的信息服务。

华卓的云原生架构

各行各业应用上云已是不可逆转的大趋势。“虚拟主机、B/S 架构、或者非云原生系统搬到云环境上”，皆被称为 “云”。

而云原生是一种构建和运行应用程序的方法，包含四要素——微服务、容器、DevOps、持续交付，其核心是产品为云而设计开发，在云上以最佳姿势运行，充分利用和发挥云的特性和优势。

华卓科技采用最新的云原生技术栈对传统医院业务系统进行容器化重构，基于微服务架构提高灵活性和可维护性，借助敏捷方法、DevOps 支持持续迭代和运维自动化，利用云平台设施实现弹性伸缩、动态调度、优化资源利用率。

直观的效益是提高了硬件资源利用率。针对不需要自备机房的中小型医院可以免去硬件机房的投入和运维成本，针对大医院、跨区域医疗机构、区域医联体/医共体可大大节省硬件的大量或重复投入，同时满足医院未来云资源的弹性扩展需求。

直接的目的是利用新技术架构更好地满足医院当下及未来业务发展的需求。传统医院信息系统模块分散、业务数据割裂，存在信息孤岛问题，且受制于基础架构敏捷性不足、运维复杂、管理成本过高。

华卓科技基于云原生的智慧医院解决方案，产品终端呈现是医院三位一体（医疗、服务、管理）的业务系统，基于标准化的底层数据接口和微服务模块，天然实现医院跨科室、跨部门、跨院区的医疗业务与数据融合，进而实现医疗机构 “三个一”（人才一盘棋、资源一张网、财务一本账）的目标，真正达到医院院内 “一朵云”、区域多家医疗机构 “一朵云” 的效果。

更深远的布局

今天的医院处于智能化初期，存有大量需求被遏制，专科化、专病化、个性化、集团化、以及各面的 AI 和大数据应用等。供给端则没有任何一家大公司可以独包独揽，所有的医疗软件和能力模块来自于众多医疗信息化行业参与者和间接的软件能力提供商，另外还有大量细分领域能力由于企业的产品规划、技术能力、市场通道等等因素尚未被开发。

华卓科技产品一体化的技术架构及理念（涉及 IaaS 层、PaaS 层、SaaS 层）可类比安卓的底层系统。华卓科技没有大量老产品和老客户的束缚，以全新的顶层设计与技术架构，进入医疗科技领域。历经多年重构开发整套医院核心业务系统，在这个过程中，公司提炼出大量医疗软件开发工具，统一 API 接口和数据标准，形成医疗领域的开发者平台，极大限度降低医疗软件的开发门槛和间接软件能力的集成门槛，降低医疗产业生态的准入门口。凭借云原生的快速部署和滚动升级能力而打造的华卓医疗应用市场和微服务市场，简化客户在获取医疗应用这条通道。一切的最终目的都为加快医疗信息化产业生态的丰富提供更多的可能性。

突破传统 HIS企业的发展瓶颈

低代码的开发模式，能够帮助公司解决行业 “需求定制化”、“企业长不大” 的历史难题。传统医院产品定制化服务，即意味着下放软件代码、堆技术人员，到医院现场进行服务改造。传统医疗信息化企业的增长和人员成正比，否则人员不够、服务欠佳，客户会自然流失，导致企业扩张到一个阶段后很难再长大。

华卓科技的开发模式允许引入第三方软件服务团队代为实施服务。第三方软件服务团队围绕客户定制化需求，基于低代码平台仅进行前端的定制和部署实施，实现产品标准化，云原生架构突破传统架构产品的实施瓶颈，解决公司规模扩张带来的客户服务质量服务下降或服务人员飙升问题。

华卓科技董事长郑杰表示：“中国医疗信息化行业尚处于智能化的早期阶段。一方面医院的基础业务系统渗透程度参差不齐，还有大量医院缺失智慧化系统的赋能；另一方面还有大量有价值的细分领域系统和能力有待挖掘。华卓科技脚踏实地，凭借更智慧的医院信息系统实质性提升医院医疗服务和管理能力，同时希望成为一个医疗信息化行业的铺路人。非常感谢启明创投的认可，也特别感谢所有老股东的一路支持。我们将秉承 ‘让医疗健康服务更智慧’ 的使命，为中国医疗行业的蓬勃发展做出不懈努力。”

启明创投主管合伙人胡旭波表示：“我们看到数字化和云原生技术在医疗领域的趋势及机会。其中，医疗业务应用在云端的部署将有望解决传统的医院信息化建设难题。华卓科技基于云原生的混合云计算架构，可满足医院 ‘一院多区’ 集团化发展的模式，和地区医共体一朵云的目标，实现临床与业务的一体化管理。我们期待华卓科技能够不断助力医院与地区 ‘医共体’ 的智慧服务升级，通过云原生技术推动医疗智能化发展，成长为下一代的医院数字化龙头企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。