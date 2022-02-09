银联国际日前宣布，与全球支付及金融技术服务商、最大收单机构 Fiserv 达成合作，后者旗下发卡平台将开通支持银联卡主要产品功能，使位于亚洲与欧洲的发卡机构可高效率、低成本地发行银联卡。Fiserv 的全球网上大商户受理平台也将于近期完成银联在线支付功能开发，优化国际大型网上商户的银联卡受理环境。

银联自 2004 年起开启国际化进程，目前线下受理网络覆盖 180 个国家和地区，其中超过半数支持银联移动支付服务，线上受理网络覆盖了 200 多个国家和地区。随着网络日益完善，境外 75 个国家和地区已发行近 1.8 亿张银联卡，落地 130 余个银联标准电子钱包产品。尤其是 “一带一路” 沿线部分国家与地区及粤港澳大湾区，已实现银联卡受理全覆盖，银联卡成为一些国家和地区居民的主要支付工具。

银联国际首席执行官李晓峰表示：与 Fiserv 的合作是银联国际创新业务拓展模式，建设 ‘全球网络、国际品牌’ 的重要一步。依托其技术平台，我们提升了对境外机构的服务能力，有助于进一步优化线上线下受理环境，加速推动业务本地化，完善全球业务布局。下一步，双方将深化发卡和全球受理方面的合作，并与已接入 Fiserv 的主流机构加强沟通，促成更多业务落地。“

双方合作内容包括：一是 Fiserv 将开通支持银联实体卡、虚拟卡发卡，欧洲、东南亚、南太等地机构发行银联卡时，将大幅减少系统改造时间和成本。二是北美、欧洲、亚太等地线上商户，可在 Fiserv 全球大商户受理平台上获取银联在线支付服务 API，便捷开通全球站点受理银联卡。Fiserv 将与银联共同推动已接入该平台的大型电商支持银联卡。

Fiserv 全球商业解决方案执行副总裁 Suzan Kereere 表示，支付体验对于消费者而言至关重要，此次合作将优化受理合作模式，推动更多合作商户受理银联卡，在为消费者提供多元支付选择的同时，促进商户交易规模提升。