在迎来了意料之中的 Livspace 和 ElasticRun 后，本周，印度的独角兽俱乐部中又出现了一位新的成员。

动点出海获悉，印度物流初创公司 XpressBees 已于今日宣布完成了其 3 亿美元规模的 F 轮融资。融资后，XpressBees 的估值达到了 12 亿美元，并以此成为本周的第三家以及今年以来的第七家印度独角兽企业。

据了解，这笔 3 亿美元的融资由 Blackstone、TPG、ChrysCapital 联合领投，包括 Investcorp 和 Norwest Venture Partners 在内的部分现有投资者参投。有媒体表示，这笔融资共分为两个部分构成，其中包括一笔 1 亿美元的部分和另一笔 2 亿美元的部分——后者由阿里的部分投资退出和另一家未具名中国投资者的全部投资退出构成（阿里曾在 2017 年时对该公司投资了近 4500 万美元）。

XpressBees 起初为印度母婴电商平台 FirstCry 旗下的物流部门，但该部门在 2015 年时作为一家独立实体重新设立门户，目前主要为电商平台提供物流解决方案。据介绍，该公司在当地的 3000 多个城镇开展业务，每天处理超 300 万份订单，客户包括 Flipkart、亚马逊、Meesho、Shopee、小米以及 Paytm 等。

目前，XpressBees 已获得 5.75 亿美元左右的融资总额。而针对本次 F 轮融资的用途，该公司表示将用其进行产品研发和团队规模方面的提升，让公司成为一家能够提供全方位服务的物流公司。