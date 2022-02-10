近日，国内新能源汽车电气系统供应商苏州智绿环保科技有限公司（简称 “智绿科技”）宣布完成亿元新一轮融资。此轮融资由小米领投，涌铧投资、元禾控股、领军创投等机构跟投，所募资金将用于高压电连接及高压配电管理解决方案的研发投入，扩大生产规模，完善商业化布局。

智绿科技成立于 2010 年，是一家研发、生产、销售新能源汽车核心零部件的国家级高新技术企业，提供整车高压连接解决方案，核心产品包括高压连接器、充换电连接器、高压配电单元等。现有苏州、常州、柳州三大制造基地，到 2022 年中可具备 300 万辆新能源汽车的年配套能力，客户覆盖了国内外多家主流汽车整车厂及三电供应商。

智绿科技创始人、董事长兼总经理尹家彤表示：“感谢投资人对智绿科技的认可与支持。智绿科技将抓住新能源汽车快速发展的机遇，持续创造有竞争力的产品和服务，致力成为绿色能源领域富有创新力的卓越企业。”

小米产投管理合伙人孙昌旭表示：“智能电动汽车给中国汽车零部件行业发展带来了巨大的机遇，小米产投依托小米集团持续投资布局产业链上下游的优秀中国企业，助力产业发展。智绿科技作为国内高压电连接方案的头部厂商，拥有出色的研发实力和制造能力，产品已得到国内外多家知名新能源汽车企业及三电供应商的认可。期望小米产投和智绿科技的合作在资金、人才、技术和业务上助力企业发展，期待公司在管理层和全体员工的努力下，朝着全球领先的新能源汽车高压电连接方案的龙头企业迈进。”

涌铧投资执行董事陶欣表示：“涌铧投资多年来坚持看好新能源汽车及零部件行业。高压连接器作为新能源汽车领域的核心增量部件，市场需求正在快速增长。智绿科技是细分行业的领军企业，技术水平和配套能力突出，尹总及他带领的管理团队具有超群的战略眼光和强大执行力，有机会成为中国汽车零部件产业重塑世界产业格局的代表企业。”

元禾控股投资总监王玲表示：“元禾控股看好国内新能源汽车行业未来的增长潜力，电连接器作为新能源汽车的核心部件，对整车安全性有着直接影响，具有广阔空间和较高壁垒。智绿科技成立 12 年来始终专注于新能源汽车电连接器，是该领域的隐形冠军，具备完整的研发、设计和制造能力，凭借对产品品质的不懈追求，获得了国内外众多知名客户的认可，期望智绿科技在汽车电动化的浪潮中成为行业龙头。”

园区科创基金投资一部总经理陶珊珊表示：“我们高度看好智绿在新能源汽车电连接器十多年的深耕与积累。受益于汽车电动化，电连接器相关部件市场前景广阔，而智绿凭借扎实的技术功底和商业化能力，初步实现了国产替代，并获得了一批行业知名客户的认可。相信公司可以依托自身的技术和行业先发优势，携手行业头部客户不断深耕垂直行业，持续帮助客户创造价值，成为行业龙头企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。