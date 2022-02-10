亚洲心血管专科医疗品牌香港亚洲医疗集团（简称 “亚洲医疗”）完成 4 亿美元 D 轮融资，本轮融资由碧桂园创投、春华资本领投，泰康人寿、工银国际、农银国际、交银国际、Hudson Bay、夏尔巴投资跟投，老股东君联资本、泛大西洋投资继续加注，浩悦资本担任财务顾问。

香港亚洲医疗集团起源于 1999 年，自旗下第一家医院——武汉亚洲心脏病医院创立以来，二十多年来一直立足心血管学科发展前沿和一切为患者服务的核心理念，坚持医、教、研并重的发展战略，目前已建立覆盖中国内地、中国香港和日本的医疗体系，现已成为亚洲领先的心血管专科医疗集团。22 年来，武汉亚洲心脏病医院累计接诊约 500 万人次的患者。

碧桂园创投董事总经理孙梁浩表示，心脑血管疾病是常见的慢性非传染性疾病，致亡率高，诊疗技术难度高，且亚洲地区疾病人群基数大，近年来中国心脑血管专科医疗服务需求呈现持续增长趋势。亚洲医疗兼具国内民营体系顶级的诊疗技术和优秀的专业医疗团队，同时有经历过新冠疫情充分考验的经营能力，是绝对的市场龙头。成立二十余年来，亚洲医疗始终立足心血管学科前沿发展和为患者服务的核心理念，坚持医教研并重的发展战略，与碧桂园创投坚持投美投好投未来的价值取向高度一致。未来我们将持续支持企业发展，陪伴企业成长为亚洲顶尖医疗品牌，惠及更多患者，创造更大社会价值。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。