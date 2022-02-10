北京澜舟科技近期完成了由联想创投、斯道资本共同领投和创新工场跟投的近亿元人民币 Pre-A 轮融资。成立一年以来，澜舟科技已经接连获得了 3 轮融资。此前公司分别完成了由创新工场人工智能工程院和前沿科技基金主导的种子轮和天使轮融资。本次 Pre-A 轮融资主要用于自然语言处理（NLP）核心产品的开发和前瞻性研究。

澜舟科技是一家认知智能公司，针对商业场景数字化转型、以自然语言处理（NLP）为基础提供商业洞见类产品。澜舟科技去年 10 月开源了孟子轻量化中文预训练模型，该模型在去年 7 月曾以十亿参数刷新此前百亿，千亿级别参数模型轮番霸榜的中文语言理解权威评测 CLUE 榜单。

孟子模型基于轻量级、高效训练的研究路线，充分发挥已有参数下的模型潜力，有利于快速、低成本地落地现实业务场景，目前已在多个领域成功落地实践，涵盖机器翻译、文本生成、行业搜索等领域。

目前，澜舟科技已与传神合作赋能翻译行业，助力企业提高国际语言竞争力；与数说故事旗下容徽合作，于 2021 年年底成功上线首个合作产品 “contentnote 智能文案”，以 AI 助力文案生成；同时，澜舟也分别与华为云、同花顺等企业签署战略合作协议，携手创造 “产业+AI” 时代的业务价值。

作为澜舟科技 Pre-A 轮的领投方之一，联想创投总裁、管理合伙人贺志强表示：「联想创投一直寻找科技与产业紧密结合的新机会，旨在带来行业效益大幅度提升。澜舟科技正是有代表性的企业之一，他们的团队致力于人工智能技术在产业的落地，其核心团队在自然语言处理（NLP）领域有着领先的研究成果，未来，联想创投将支持澜舟科技在企业从感知智能迈进认知智能方面贡献力量。」

作为澜舟科技 Pre-A 轮的领投方之一，斯道资本投资合伙人赵峰博士表示：「斯道资本长期关注全球企业 IT 领域的发展，致力支持能从用户需求出发，坚持技术创造价值，赋能产业升级的企业。近年来，语音等感知智能技术已相对成熟，得益于预训练模型技术的突破，自然语言理解的能力实现了大幅提升，我们相信认知智能将跃上一个新的台阶，并看好澜舟科技在这一进程中发挥的作用。我们期待支持周明博士和团队打造出科技驱动创新商业的公司。」

创新工场董事长兼 CEO 李开复博士表示：「在过去两年我们进行了世界范围内的技术研究，并看到了 ‘自监督学习’ 新技术正在崛起。我们预测，这项技术将把自然语言理解带到下一阶段并超越人类的水平，对于近 40 年前就投身于自然语言领域的我意义非凡。创新工场挖掘并协助了这个领域的世界级科学家周明博士，从 0 到 1 多方位立体赋能孵化了澜舟科技，公司也在成立的短短一年内获得了从技术突破到商业落地多方面的喜人成绩。我们期待澜舟科技一步步成为全球 NLP 领域的顶尖公司。」

创新工场此次持续投资澜舟科技的 Pre-A 轮，创新工场执行董事兼前沿科技基金总经理任博冰指出：「创新工场前沿科技基金目标是成为科技创业者的首轮投资人和长期朋友，成立至今已完成多个突破性技术创新项目的布局，未来将持续围绕 AI、生命科学、新能源等多个领域，探索深度科技的全球市场。澜舟科技是创新工场深度孵化的重点公司，我们持续看好周明博士团队在认知智能领域的产业落地，相信他们将在 2022 年大放异彩。」

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。