以下内容来自 Sensor Tower：

随着新冠疫情对移动市场影响减弱，2021 年全球⼿游下载量较 2020 年略有下降。然⽽全球超休闲⼿游年下载量却提升了 15%，达到 137 亿。同时，全年超休闲游戏玩家总使用时长超过 581 亿小时，反映出用户对超休闲品类的需求未减反增。

全球超休闲手游下载量同比增长 15%

2021 年全球超休闲手游累计下载量达到 137 亿，较 2020 年提高 15%，其增量主要来自 Google Play。

亚洲成为超休闲游戏最大市场，贡献 36% 下载量份额，其次为欧洲与拉丁美洲。以巴西、墨西哥为代表的拉美地区年度下载量增幅高达 27%，成为增长速度最快的市场。此外，亚洲市场增长同样明显，其下载量主要来自印度、印尼等东南亚国家。

Voodoo 蝉联年度超休闲游戏发行商下载量首位

2021 年共 23 家超休闲手游发行商全球下载量超过 1 亿人次。其中法国超休闲手游发行商 Voodoo 以年度近 13 亿下载量的骄人成绩，再次摘得同类型手游发行商下载量榜单第一名。AppLovin 与 SUPERSONIC STUDIOS 分列第 2、3 位。

从排名变化上看，SUPERSONIC STUDIOS 与 Zynga 表现最为亮眼，分别较去年提升 5 名与 3 名。前者凭借多款竞速与穿越游戏迅速吸引大量玩家，后者则主打时尚主题跑酷游戏，并通过短视频营销实现下载量成倍增长。

2021 年超休闲游戏内购收入达 2.3 亿美元，同比增长 22%。德国发行商 Playgendary 凭借两款明星产品《Kick the Buddy》与《Bowmasters》，继续稳坐同类型发行商收入榜单第一名。除 Playgendary 外，另有 2 家超休闲手游发行商内购收入超过 2000 万美元，分别是巨人网络以及 Poseidon Games。

穿越障碍游戏成为下载量最高的子品类

以《Join Clash 3D》为代表的穿越障碍类休闲游戏成功反超解谜类游戏，成为最主流超休闲子品类。其年度下载量份额也从 2020 年的 17%，提升至 2021 年的 22%。由于玩法简单、关卡灵活、耗时短且适合多样主题等特点，使得不少知名厂商（如 Voodoo、Supersonic Studios、Zynga 等）加大对该赛道的投入。

另一方面，随着电视剧《鱿鱼游戏》全球范围大火，也催生出多款相关玩法的街机类休闲游戏，该品类累计下载量较 2020 年提升 2%。

TikTok 成为超休闲游戏广告投放占比最大平台

广告平台中，以 Adcolongy、Vungle 以及 Chartboost 的游戏应用广告投放占比最高，均超过 90%。

而超休闲游戏市场情况略有不同。作为较新的广告投放平台，TikTok 凭借海量用户基础，以及与超休闲游戏的天然契合优势，迅速成为超休闲游戏厂商的热衷选择。

此外，在 Vungle、Unity 以及 Meta 公司旗下 Facebook 和 Instagram 平台，超休闲游戏广告投放 SoV 表现同样不俗。