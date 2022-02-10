近日，离散制造业工厂数字化软件服务商数益工联完成亿元级别 A 轮融资，由元生资本领投，老股东高瓴创投、华创资本均持续加码。

数益工联致力于打造基于数据流+价值流的离散制造业数字化软件；应用新一代的物联网技术与丰富的现场交互手段，融合工业工程精益思想，为离散制造业客户的数字化升级提供从规划到实施落地的端到端工厂级解决方案；打造行业与客户的工业数据平台，持续提供数据智能服务。

元生资本创始合伙人彭志坚表示：“元生资本持续关注工业软件和制造业数字化，相关领域也是未来中国制造业保持和提升竞争力的关键，与中国工业附加值在全球的占比相比，中国工业软件的占比仍较低。数益工联是国内领先的离散制造业工厂数字化软件服务商，核心团队有成功的制造业精益生产+数字化经验，对数字化和精益生产有深刻理解，IE(Industrial Engineering)+IT(Information Technology) 的团队构成，特别是 IE 的团队形成明显的差异化；我们看好数益工联长期的发展潜力，助力中国制造业持续降本增效。”

高瓴创投合伙人李强表示：“数字化是中国制造向智能制造升级跃迁的必然要求。何盛华先生带领下的数益工联团队，基于深刻的产业经验，以物联网、人机交互等技术优势，为离散制造业客户打造出了标准化、高适配、全链条的工厂级数字化解决方案。智能制造是高瓴长期关注的重点领域，我们在信息自动化、工业互联网、工业软件、智能机器人等方向上均做了广泛布局。中国是全球最大的离散制造产能供给端，通过工业互联网手段提升其数字化水平、实现高质量发展，对于我们迈向制造强国有重大意义。我们相信，数益工联团队将在这一进程中创造真实价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。