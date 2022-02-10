近日，手术机器人公司上海睿触科技有限公司（简称 “睿触科技”）宣布完成近亿元人民币 A 轮融资，投资方为疌盛金瑞基金、乾融创禾、友达创投，溪林投资担任长期独家及本轮交易的财务顾问。本轮资金将用于旗下三大手术机器人产品的 NMPA 注册报证、临床实验、以及医院市场的开发与品牌建设。

触科技成立于 2019 年 3 月，由影像设备和器械工程行业的精英团队组成，短短 3 年时间，旗下数款产品进展迅速：肿瘤穿刺手术机器人已经进入临床试验阶段，产品和实验数据已得到众多医院和专家的推荐和认可。睿触科技不仅把穿刺活检精度提高了一个数量级，而且极大地提高多样复杂和早期小微肿瘤组织的检测率，并为后续的消融等治疗手段提供了更多的治疗途径。与此同时，公司也围绕机器人的平台研发体系开发了血管介入机器人、腹腔镜机器人等一系列产品，不断的进行产品的迭代研发同时并开始陆续进入到动物临床试验阶段。

睿触科技创始人刘剑博士表示：“日益个性化的精准、安全、及微创的差异化手术机器人层出不穷，不同的手术机器人在各种实际临床应用治疗方法中逐渐尝试与被认可，这是一个需要不同科室的医疗专家与患者持续磨合并逐渐改进并最终普及的长期过程。睿触科技专注于肿瘤疾病精准早期治疗机器人与心血管疾病精准治疗机器人及普外手术微创机器人及相应的各种临床创新治疗方法的研发。期望通过睿触积累多年的成熟的医疗产业化能力、持续创新的技术、以及对临床需求的深度理解，持续针对不同疾病的差异化特征提供更安全和更精准的手术机器人平台，持续造福临床患者并持续提高临床专家的治疗水准。”

作为本次交易的独家财务顾问溪林投资医疗项目负责人闫晓龙先生表示：“睿触科技是国内为数不多的具备大型医疗器械成体系落地能力的优秀团队。不仅如此，睿触科技创始人刘剑博士及其团队在产品商业化落地，医疗设备供应链资源和市场渠道等资源具有大量的资源储备，都为未来产品更好的服务于患者打下坚实的基础。相信不久的将来睿触科技会成为手术机器人行业中的引领者。“

溪林投资创始人兼董事长温天立先生表示：“手术机器人的发展还非常早期，全球领军企业直观外科和史赛克机器人本质上还处于遥操作的机械臂阶段，伴随着 5G，大数据和 AI 与影像设备和器械工程的结合，未来科幻片里的全智能手术机器人一定会在中国率先出现。溪林投资很荣幸能与刘剑博士的团队两次携手，在公司发展的马拉松长跑中获得良好的开端。“

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。