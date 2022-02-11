2 月 11 日 20：00，“天选同萌 秀出高能” 华硕天选 2022 新品发布会，虚拟偶像女团 A-SOUL 联动华硕天选姬带来精彩表演，华硕天选 3 游戏本、天选 air 新品正式发布。

天选姬梦幻联动A-SOUL 精彩环节HIGH爆全场

此次发布会，人气虚拟偶像女团 A-SOUL 化身天选品牌大使，五位甜美少女和天选姬联跳《超级敏感》引爆全场。华硕天选与 A-SOUL 的牵手并非偶然，A-SOUL 作为目前当红顶流的虚拟偶像团体，由向晚（AVA）、贝拉（BELLA）、珈乐（CAROL）、嘉然（DIANA）、乃琳（EILEEN）五名人设各异的虚拟偶像组成。华硕天选则是定位于 Z 世代年轻人群的游戏本电脑，原创的虚拟代言人天选姬，能够促进产品与年轻人群的共鸣，给予用户更好的陪伴和守护。

除了 A-SOUL 与天选姬的精彩表演，华硕电脑游戏本产品总监陈炼煜也带来华硕天选新品的详细解析。发布会尾声更有惊喜彩蛋，天选姬与 A-SOUL 团队成员向晚挑战游戏《Super Bunny Man》，欢乐诠释颜值与性能双双在线的天选 3 游戏本。

华硕天选 3 游戏本拥有酷睿版和锐龙版两大系列，酷睿版配置 Intel 12 代酷睿处理器，锐龙版配置 AMD 6000 系处理器，两大系列均搭载 140W 高功耗 RTX 3060/3070 显卡。天选 air 则带来 12 代酷睿处理器+RTX 30 系光追显卡的性能组合，让专业创作更为流畅。华硕天选 3 游戏本及天选 air 同时支持 “双显三模” 显卡切换，搭载 2.5K 165Hz 广色域高素质屏幕，散热系统全面进化，无论是游戏娱乐或是专业创作都能充分满足。

天选 3 游戏本选配 140W RTX3060 满功耗显卡 双显三模多场景应用

首批上市的华硕天选 3 游戏本搭载 14 核 20 线程的 Intel 12 代酷睿 i7-12700H 移动处理器及 RTX 3060 。搭配天选 TX BOOST 功能，可实现在增强模式下自动超频。天选 3 游戏本还为玩家配置 2 个 8GB 共 16GB DDR5 4800MHz 内存及 512GB NVMe PCIe4.0 固态硬盘。华硕天选 3 锐龙版则搭载 AMD 锐龙 7 6800H 处理器及 140W 满功耗 RTX 3060 ，为玩家解锁全新性能体验。

全能创作本 天选 air 笔记本

天选 air 搭载 Intel 12 代酷睿- i7-12650H 10 核 16 线程移动处理器，其采用 Aleder Lake 架构，具有 6 个 Performance Core 性能核+4 个 Efficient Core 能效核的效能混合设计，能为年轻创作者的使用全面加速。在图像性能上，天选 air 同样选配 RTX 3060/3070，具有 105W 高性能，满足专业图像创作应用。

全线支持 “双显三模” 显卡切换

两款天选新品均支持华硕 “双显三模” 显卡切换，需要更强劲 GPU 性能的时候，可以选择独显输出模式，需要更长续航的场景下则可选择集显输出模式，还可选择混合模式自动平衡，三种模式满足更多样化的场景应用。

散热效能再进化 全方位护航高能硬件

华硕天选 3 游戏本的性能提升离不开全新升级的冰川散热系统。其内部拥有 84 叶片双绝尘风扇、五热管、四出风口的散热配置，专属的 A 面梯形切口可提高空气交换效率，带来约 25% 的散热效能提升。D 面采用多路进风优化风道，C 面键盘区域采用 CoolingZone 键盘进气设计，即能增加内部进气量，同时能降低键盘表面温度，即使高负载也可可让手部不受硬件热量的炙烤。

2.5K 165Hz P3色域屏 创作娱乐皆玩转

华硕天选 3 游戏本及天选 air 搭载 2.5K 165Hz 100% DCI-P3 专业广色域全能屏。165Hz 刷新率能够在高帧数的游戏中带来更流畅的视觉体验，配合屏幕支持的 Adaptive-Sync 技术还可有效防止画面撕裂。100% DCI-P3 专业广色域的饱满色彩能够带来专业电影制作级般细腻的画面。天选 3 系列全系使用 DC 调光，无频闪，用眼健康

二次元风格更进击 打破次元互动升级

华硕天选 3 游戏本保留魔幻青、日蚀灰两种配色选择，体积相比上一代产品缩小了 4.5%，重量较上代更轻，约 2.1KG，机身 logo 也经过重新打磨，分为浮雕和激光雕刻两款，更具特色。

粉丝喜爱的天选桌宠也得到了进化，新一代桌宠新增节日专属触发机制，通过诸多专属节日装扮和可爱动作，来提升玩家节日氛围感。同时天选桌宠还新增许多互动内容，让玩家打破次元壁，与天选姬一同玩乐。

华硕天选 2022 新品从性能配置到外观设计，都完成了全面的突破和升级，无论是游戏娱乐或是专业创作，天选新品都能予以满足。目前华硕天选 3 及天选 3 Plus 在 #京东小魔方 #新品首发，于 2 月 11 日 22 点正式开售。2 月 12 日凌晨 0 点，天选 air 及华硕天选 3 锐龙版将同步开放预约。