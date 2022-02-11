移动数据和分析公司 App Annie 发布了 2022 年 1 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

1 月中国游戏厂商出海收入排行榜

虎年第一份榜单新鲜出炉！中国出海游戏厂商在春节前依然非常活跃，Top 30 厂商中有 11 位对比 12 月的位置都有提升。榜单的头部变化甚微，由此推测这些厂商在海外市场份额日渐稳固。榜单前三名分别是米哈游、FunPlus 和腾讯，这些表现优异的厂商均在海外 Tier 1 市场抢占了不少营收份额。米哈游收入最高的海外市场是美国、日本和韩国，FunPlus 则是美国、德国和英国，一月榜单的冠军与亚军各自的出海策略非常值得参考。

至于腰部榜单，悠星网络和灵犀互娱均提升 3 位，分别成为第 12 名和第 18 名，两者的主要收入均来自日本市场，由此可见在日本市场中，中国手游的影响力日渐提高，不同的赛道中均可见到表现出色的中国发行商，透过优质的产品逐步赢得日本玩家的认可。

最后，排名 21-30 的位置上，表现最为出众的是掌趣科技，急升 14 位排行第 29 名， 其主要收入来自台港地区。掌趣在 1 月份发行的两个 MMORPG 作品，确实对收入排名起到了正面的帮助。Habby 在排名上也上升了 5 个位置，成为第 28 名，台湾地区也是它的重要收入来源。

从 1 月份的榜单中，我们可以见到 Tier 1 市场依然是出海的主要目标。

1 月中国游戏厂商应用出海收入排行榜

1 月出海收入前 6 位和上个月维持一致。Genshin Impact《原神》于 1 月推出 2.4 版本 “飞彩镌流年” 新角色和活动，以环比收入增长 51% 的出色表现蝉联榜首。同样出自米哈游的 Honkai Impact 3《崩坏 3》在日韩和港台等地区获得不错的收入增长，排名大幅攀升 11 名顺利入榜。

Three Kingdoms Tactics《三国志·战略版》全新赛季上线后港台地区收入大幅增长，排名较上月提高 5 名并挺入前 10。

本期榜单表现尤为亮眼的 Arknights《明日方舟》排名大幅上升 28 名，主要来自日服的贡献：两周年夏日活动 “多索雷斯假日” 卡池的开放抽取使其在当日直接冲到了日本游戏收入榜单日第一名。

MMORPG 游戏 Castle in the Sky《云上城之歌》在 1 月收获韩国游戏收入榜亚军，韩国收入增长 27% 并助其挺入出海总收入榜前 30 名。

注：上述数据基于 App Annie 对截至 2022 年 2 月 8 日的所有时间段的当前估算数据。