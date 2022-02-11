今日，信长城宣布完成新一轮千万级人民币 B++轮融资，本轮投资由以小米生态链背景的新锐创投机构厚天资本独家投资，清科资本担任本轮融资独家财务顾问。

信长城自 2017 年起进入车联网安全领域。车联网安全业务不断落地的同时，信长城参编了多项车联网安全相关国家标准、行业标准、行业白皮书，参与多个国家重大专项和重大活动，获得了一汽、联通等产业资本的青睐。

2020 年，信长城已经成为 15 家通过车联网 C-V2X 安全证书管理系统技术验证测试的企业之一。当前，信长城已具备国内最领先的整车信息安全架构与设计能力，是业内唯一能够基于自主研发提供数字钥匙安全、OTA 安全、总线安全、V2X 安全等产品和方案的厂商。

信长城创始人及 CEO 罗燕京表示：“本轮融资，将继续为公司推进产品标准化研发、品牌宣传推广、团队建设等方面提供持续资金支持，这也是信长城在 2022 年度的主要任务。以产品标准化研发为例，过去，物联网安全产品往往是定制化研发，存在交付时间长、开发成本高等问题。作为物联网安全领军企业，信长城根据近十年的物联网安全方案和产品开发能力，试图推动物联网安全产品向着标准化方向发展。未来，客户在寻求物联网安全产品时，技术和产品都是模块化、可视化、系统化的，只需根据需求选择合适的安全产品，以此保证客户能够获得性价比更高、对接更便捷、实施更迅速的安全服务。”

厚天资本创始人及总经理杨晓杰表示：“在物联网加速渗透，数字化趋势形成的背景下，物联网的安全需求需要满足。特别是在智能网联汽车领域，安全是刚需。我们认可信长城在过往 5 年沉淀下来的技术储备，认可信长城在产品标准化做出的成绩，认可信长城在商业化过程中取得的成果。在政策的加持下，行业的进化中，我们坚定看好信长城的长期价值。”

清科资本执行董事李梅表示：“信长城基于密码技术应用创新，研发物联网云、管、边、端全场景安全，尤其在物联网安全难度最高的智能网联汽车安全领域，公司已提前布局深耕多年，技术积累和行业 KnowHow 都达到国内外顶级高度，领跑行业。创始人务实创新、团队精干执行力强，我们看好未来信长城的发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。