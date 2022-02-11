2022 年 1 月，恩力动力（包括 Enpower 在中国、日本、美国的固态电池公司）宣布完成超亿元 A 轮融资，本轮融资由微光创投领投，博润资本、元诺天承、绿动资本、势能资本跟投，势能资本担任独家财务顾问。

作为一家专注于锂金属电池、固态电池等新一代电池及其核心材料研发的硬科技企业，恩力动力凭借横跨中、日、美三地，发挥三地各自优势，整合国际化顶尖资源，形成了独特的自主创新能力，以及高效的执行能力。恩力动力在学术界不仅与 “锂离子电池之父”、2019 年度诺贝尔得主之一的美国 UT-Austin 的 John Goodenough 教授进行长期合作研发，亦与超离子导体材料发明人，日本固态电池之父东京工业大学的菅野了次教授保持长期合作研发；在产业界，与 20 多家知名企业从上游材料、中游电芯制造、到下游系统应用保持战略合作关系。推进对锂金属电池及全固态电池等新一代电池技术的产业化及应用。在锂金属负极，硫化物电解质，电解液，设备和成型工艺等方面，从底层原理，工艺设备到电芯设计均具备了很好的体系积累和认知。

恩力动力采用了自主开发的锂金属电极界面控制技术以及独特的电解质/液技术，在兼顾电池循环稳定性的前提下，进一步减少了电池中非活性材料的占比，从而在实现能量密度的大幅提升的前提下提升了电池的安全性。

2021 年 10 月，恩力动力发布的新一代锂金属电池重量密度达 520Wh/kg，体积能量密度 1100 Wh/L，容量为 3600mAh。并得到了包括日本软银在内的中、日多家第三方机构对多个电池样本进行的多次可重复的测试验证。样品测试结果表现出优异的产品性能（安全，高能量/功率密度，充放电快，宽温域，长寿命）。这是继 2021 年 3 月 15 日恩力动力与 SoftBank Corp. 联合发布了能量密度 450Wh/kg 锂金属电池之后取得的又一重大突破。

该款电池的样品及电池规格已在 2021 年 9 月 29 日至 10 月 1 日的东京国际二次电池展（BatteryJapan）上首次亮相，并引起业界广泛关注。有关高比能电池的关键技术，恩力动力首席技术官 (CTO) 车勇博士已在 2021 年度日本春季电化学年会以及日本 “第 62 届日本电池研讨会” 上进行学术发表。

2022 年，恩力动力将致力于试制单体电芯容量 10Ah（10000mAh）以上的软包电池，在电池内部材料方面的设计不变的情况下，进一步提升恩力电池的能量密度。目前，「恩力动力」正与产业战略伙伴持续推进产业化落地，致力于早日实现超高比能锂金属电池的产业化及商业化。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。