核心卖点：

搭载 12 代酷睿 i7-12700H 处理器，6 性能核 8 能效核，20 线程，24MB 缓存；

配备 NVIDIA GeForce RTX 3060 笔记本电脑 GPU，140W 满功耗释放，支持 “双显三模” 显卡切换

5K 分辨率、165Hz 刷新率、100% DCI-P3 色域覆盖、搭载 Adaptive Sync 防撕裂技术

升级版冰川散热架构，全新智能静音技术，84 叶片 Arc Flow 绝尘风扇

2 月 11 日 22:00，C 位出道的华硕天选 3 游戏本将在 #京东小魔方 #新品首发，去京东搜索华硕天选 3 游戏本，到手 6499 元起！次元战姬即刻武装！

天选 3 游戏本购买渠道：

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华丽登场技能点满 12700H+RTX3060

新装上阵的华硕天选 3 游戏本在实力上依旧 “技能点满”：14 核心 20 线程的 12 代英特尔酷睿 i7-12700H 处理器，以全新 Intel 7 制程为基底，赋予天选 3 充沛战斗力；高达 697/6993 的 CineBench R20 跑分大幅跃升；最高 4.7GHz 的睿频，使得天选 3 时刻拥有高速处理数据能力。

在高燃战力的 CPU 之外，天选 3 所拥有的 NVIDIA GeForce RTX3060 显卡同样瞩目。140W 的功耗释放搭配 6GB 显存，使华硕天选 3 游戏本登场便战力拉满。在 Tensor Core、RT Core 等核心的助力下，DLSS2.0 技术更可谓 “黑科技”。不仅可在光追模式下赋予玩家更优质、流畅的画面展现，同时还能在不降低画质的情况下稳步提升帧率（需游戏支持 DLSS 技术）。功耗与画质优化的上佳契合，让玩家时刻打出 “SS” 级表现！

为满足不同场景的性能需求，华硕天选 3 游戏本支持 “双显三模” 显卡切换，在独显输出、混合输出、集显模式三个性能档位自由 Pick，让玩家们无缝转换战斗模式。

精准弹幕一击必中 2.5K/165Hz 全能屏

全面发展的华硕天选 3 游戏本在屏幕上也相当亮眼。2560*1440 分辨率以超清画质还原玩家们战斗时的每一个画面细节。每秒 165 幅画面的刷新率、3ms 的延时响应，则让玩家们及时锁定战斗目标，以迅雷不及掩耳之势抢占战场先机。正如小璇的清新靓丽，华硕天选 3 游戏本所拥有的 100% DCI-P3 色域覆盖，可提供丰富、宽广的色彩空间，专业级色彩调校助力天选粉丝轻松绘出 “高燃画作”！

疾速冰封冷静制霸 升级版冰川散热系统

纵有澎湃的内 “芯”，但关键时刻仍需压制能量。华硕天选 3 游戏本此次在散热系统上延续了广受好评的冰川散热系统，并在前代基础上再作升级：全新的 Arc Flow 双风扇，以更多更薄（相较于前代）84 片超薄叶片带来更强风压与更低噪音，不仅提升了 13% 的气流进出，在 5 热管、4 出风口的协助下还可进一步增强散热效率。安静、性能、增强三重模式切换，全力输出或安静小憩，华硕天选 3 游戏本都能随时为玩家做出匹配度最高的散热策略。

2 月 11 日 22:00 开售的华硕天选 3 游戏本，以高能配置、优质显示、出众的散热，实现了 “全能战姬” 的最佳形态组合。前往 #京东小魔方 #，6499 元起，二次元粉丝和天选姬的老朋友们便可抱回有颜又能打的华硕天选 3 游戏本！ 2 月 12 日凌晨 0 点，天选 air 及华硕天选 3 锐龙版将同步开放预约。

天选 3 游戏本开售配置：

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