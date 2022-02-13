立讯精密公告称，与奇瑞控股集团有限公司 (简称 “奇瑞控股”)、奇瑞汽车股份有限公司 (以下简称 “奇瑞股份”)、奇瑞新能源汽车股份有限公司 (简称 “奇瑞新能源”)(“奇瑞控股”、“奇瑞股份”、“奇瑞新能源” 及其关联方合称 “奇瑞集团”) 于芜湖共同签署了《战略合作框架协议》，为双方奠定战略合作伙伴关系。

与此同时，立讯精密控股股东立讯有限拟以 100.54 亿元购买青岛五道口持有的奇瑞控股 19.88% 股权、奇瑞股份 7.87% 股权和奇瑞新能源 6.24% 股权。

立讯精密称，本次公司与奇瑞控股及其关联方联合签署战略合作框架协议，旨在全方位强化公司汽车业务战略布局。在整车合资平台作为前沿的研发设计、量产平台及出海口的支持下，动态入局、快速提升公司作为 Tier1 厂商的核心零部件综合能力，达到成为 Tier1 领导厂商的中长期目标。

合作子公司拟采取：立讯精密认缴 5 亿元持有注册资本的 30%、奇瑞新能源认缴 11.67 亿元并持有注册资本的 70% 的股权结构，每 1 元注册资本的认缴价格为 1 元。合作子公司成立后，在满足合法合规性的前提下，开展合作业务，尽快取得成果。根据客户及业务发展需求，奇瑞集团可以直接合作或另行成立子公司合作。