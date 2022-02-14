移动数据和分析公司 App Annie 发布了 2022 年 1 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

1 月中国非游戏厂商出海收入排行榜

根据 App Annie 估算数据显示，2022 年开年第一个月中国非游戏厂商出海收入榜单，前三名依旧毫无悬念：字节，欢聚集团以及腾讯持续霸榜。想要挑战这三大巨头的位置，后浪们估计还需要再持续加把劲。

前十名中，变化较大的是睿琪软件-相较上个月，极速上升了 7 位，目前排至榜单第 7。这是一家专注于人工智能关键技术研发的高科技企业。其推出的以计算机视觉和自然语言理解等人工智能技术为核心的人工智能开放平台，为开发者提供文字、票据识别，以及物体检测跟踪类产品。旗下一款主打拍照识别花/植物，附带植物养护，花语壁纸功能的 App 在 1 月期间有新一轮的海外收入涨幅。

除此之外，榜单中排名第 23 位的公司也颇值得关注，旗下的《每日瑜伽》Daily Yoga 自 2021 年 12 月开始在海外版本产品名称上标注冥想功能，自圣诞节前持续到目前，不论是下载量还是收入，在美国都走出了一波强劲的上升势头。

1 月中国非游戏应用出海收入排行榜

在 2022 年 1 月 中国非游戏 App 出海收入榜单中，前五名还是很稳健，从整个榜单看出短视频/直播，社交以及图片视频工具品类仍然表现比较突出；特别是图片视频工具类应用，将近 ⅕ 的榜单来自这个品类，不过同时竞争也很激烈。Inshot 相对上个月排名下降了 7 位，位居 20 名；网文类应用也在排行榜贡献颇多，海外市场特别是欧美用户的消费习惯以及付费能力，加快了网文开发者对海外市场的投入。

同时，比较值得关注的是 Daily Yoga 这款应用。目前在欧美很受欢迎，收入急升 16 位，挺进收入榜单前 30，位居 24 名。

注：上述数据基于 App Annie 对截至 2022 年 2 月 8 日的所有时间段的当前估算数据。