凯旋机车公司 Triumph Motorcycles 是英国的一家摩托车制造公司。它生产了许多流行的机车型号，例如：Tiger、Bonneville、Daytona、Speed Tripple 和 Street Tripple 等等。2018 年，凯旋机车公司的全球销售量超过六万辆。

Triumph Motorcycles、Williams Advanced Engineering (WAE)、Integral Powertrain 和 WMG 之间的合作旨在在专业电动摩托车工程和创新集成技术设计方面创造突破性的发展。

这款原型车的发布标志着 TE-1 项目合作阶段的正式结束，已完成的原型车现在已完全准备好开始项目的下一个由 Triumph 领导的阶段 – 现场测试计划 – 首次集成所有最新和来自项目合作伙伴工作流的最终创新。

WAE 电池组包含用于优化重心的专用电池封装、车辆控制单元、DCDC 转换器、集成冷却装置、充电端口和造型碳盖。这种由 WAE 开发的全新动力总成将为电动自行车的性能设定新标准，具有一流的功率、效率、充电时间和续航里程。

WAE 全权负责 TE-1 的轻量级、突破性电池系统，采用整体方法进行开发，这将使骑手能够更长时间地使用更多电力，无论电池充电如何，都能提供出色的性能，以及快速的充电时间。

全新电池峰值功率 170kW，持续功率 90kW，容量 15kWh。这使摩托车能够提供 130kW 的峰值功率和 80kW 的持续功率。一流的系统冷却与功率和能量的最佳平衡相结合，意味着 TE-1 可以为骑手提供更长时间的更多电力，并在电池充电情况下提供出色的性能。360 伏系统还实现了不到 20 分钟 (0-80%) 的快速充电时间。

WAE 优化了电池模块布局，以平衡原型底盘内的质量和定位，同时考虑到重心、空间以及与动力系统和充电方法的关系。一个新的和定制的车辆控制单元已集成到电池组中，以最大限度地减少重量和包装。

这一阶段的主要项目成果包括测试数据超过了英国汽车委员会为 2025 年设定的当前基准和目标，为电动摩托车性能的未来发展提供了一个具有巨大潜力的平台。

TE-1 项目的总体目标一直专注于发展电动摩托车能力，以便为 Triumph 未来的电动摩托车产品提供投入，推动创新、能力和新的知识产权，并提高英国工业的信誉和形象和设计。

随着原型的完成，TE-1 项目的完整现场测试阶段现在将开始。在接下来的六个月中，原型车将在 Triumph 最先进的设施内进行广泛的现场测试计划，包括滚动道路和轨道测试，旨在为原型演示器的最终设置和校准提供指导。

预计在 2022 年夏季完成现场测试阶段后，原型演示器将更新其最终的车身面板，以准备进行主动轨道演示。此时，将发布最终规格和测试结果，以及关于 TE-1 如何实现项目目标（包括最终电池和续航里程）的见解和关键事实。

“看到 Project Triumph TE-1 第 3 阶段取得的进展真的很令人兴奋，最终的原型摩托车现已进入现实测试。参与 Triumph 的每个人都为能够参与这项创新合作而感到自豪。就个人而言，我对我们与合作伙伴已经取得的成果以及对未来潜在电动未来的令人兴奋的预览感到兴奋。” 凯旋首席执行官尼克布鲁尔说。“我们期待在现场测试阶段继续对 TE-1 演示原型进行雄心勃勃的创新工作，并与世界各地的凯旋粉丝分享结果。”

在 2021 年 3 月完成该计划的第 2 阶段（交付了经过全面台架测试的电池）之后，WAE 现在已经完成了第 3 阶段的工作，其中包含该项目的一些关键网关。除了支持多种硬件和软件解决方案；专门集成了 Triumph 的摩托车控制软件，与 WAE 的控制器和电池管理系统协同工作，增强了机电解决方案的集成；优化电池布局以平衡底盘内的质量和定位。

演示车现在正在进行最终的电池电量验证和校准，以确保性能结果满足同类最佳的功率和能量密度目标，并为骑手确保在低电量下的性能不受影响。

“经过长时间的测试，我们很高兴终于看到了我们在实体车上的工作成果。通过与 Triumph 团队合作，我们不断突破电池技术的界限，时刻牢记骑手体验。” 威廉姆斯先进工程公司战略合作伙伴负责人 Dyrr Ardash 说。“因为我们从头开始设计电池，所以设计没有受到影响，我们能够最大限度地发挥尖端技术的潜力，提供性能和所有重要的表现”。

WMG 还一直在帮助 Triumph 了解电气化对其业务的机遇和更广泛的影响。这包括调查电动两轮车充电网络的机会、国内电动摩托车回收的需求、发展本地电池供应链的必要性以及凯旋需要采取的方向，以确保他们能够设计、开发、制造和销售。这些研究的结果也为国家和地方政府提供了方向，特别是在政策干预可以支持电动摩托车采用的领域。