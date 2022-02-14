以下内容来自 Counterpoint：

国产品牌占据了市场总出货量的 75%；

Noise 品牌以 27% 的份额在 2021 年领先着整个市场，而 boAt 品牌在 2021 年的 Q4 季度占据了榜首；

印度智能手表市场上大约有 80 个品牌。在 2021，超过 10 个新品牌进入市场；

78% 的出货量来自于线上渠道，Flipkart（印度最大电子商务零售商）和 Amazon 分别贡献了 48% 和 43% 的市场份额。

根据 Counterpoint 的 IoT Service 最新研究显示，2021 年印度智能手表市场出货量同比增长超过 274%， 创历史新高。此外，随着第四季度同比增长超过 8%，2021 年第四季度的出货量达该市场有史以来的最高。

高级研究分析师 Anshika Jain 在评论智能手表的市场趋势时说：“智能手表市场正呈现出巨大的增长，这归功于大众健康意识的提高，产品定价合理，新品牌涌入市场，折扣策略以及全年推出的大量功能丰富的产品。总出货量 86% 以上的产品是低于 5000 卢比（424 人民币）的，而上一年所占份额为 59%。有血氧饱和度和血压监测功能、语音辅助和更大显示屏的智能手表价格由早期的 3000~5000 卢比下降到现在的 2000~3000 卢比（约合人民币 170~255 元）。甚至在价格低于 5000 卢比（约合 424 人民币）的智能手表中也可以看到早期在高级智能手表中的一些重要功能，如 ECG（心电图）和蓝牙通话。”

印度智能手表前 5 大品牌市场份额占比，2021 与 2020

Jain 在评论印度智能手表的制造业时表示：“虽然智能手表出货总量中只有 1% 是在印度组装的，但由于关税结构的变化和政府的推动，这一数字可能会大幅增长很多倍。”

研究助理 Harshit Rastogi 在评论市场趋势时说：“印度品牌占据了超过 75% 的市场份额。2021 年出货量前三名的品牌占据了智能手表市场份额的三分之二，而在 2020 年仅为一半。2021 年又有超过 10 家的新品牌进入市场，加剧了竞争。考虑到产品的高需求和品牌商为带来更多额外功能所投入的研发力度，预计在 2022 年智能手表市场出货量将增长约 50%。”

反观 2021 年在印度智能机市场出货量占据超过 63% 的中国品牌小米、vivo、OPPO 和 realme，只有 realme 仅以 6% 的占比排到第四位。作为早在 2019 年就提出 “手机+AIoT” 双引擎战略的小米，高居印度智能手机出货量第一位，智能手表却表现黯然。高级分析师 Ivan Lam 指出，“在印度市场中，过往中国厂商譬如小米和 realme 等在智能手机业务中靠快速扩张获得的成功，往往会成为一把双刃剑而影响其对于战略和方法论的判断。在进入新兴智能穿戴市场时，也很可能会流于经验主义而不断被本土品牌抢占先机甚至超越。在智能穿戴这个高速增长的品类上，中国品牌厂商在印度需要审时度势，因地制宜，复制可能会导致面临更大的困境。”

印度智能手表前 5 大品牌市场份额占比， 2021 Q4 与 2020 Q4

市场总结：