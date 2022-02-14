2 月 14 日，致力于利用组合技术平台开发全球新一代抗肿瘤小分子药物的研发企业勤浩医药（苏州）有限公司（以下简称 “勤浩医药”）宣布完成数亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由领承创投领投，乾道基金、磐毅投资、国海创新资本等机构共同跟投，老股东联想之星继续追加投资。浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。

勤浩医药是一家面向全球的创新型生物医药公司，专注于原创抗肿瘤小分子新药研发，总部位于苏州工业园区。目前勤浩已建立起近百人的国际一流研发团队，建设完善创新研究中心、药物设计与发现中心、新药筛选与评价中心和临床开发中心四大新药研发中心，构建起具有 10 多个产品，科学布局的三代管线。

2021 年，勤浩医药的 GH35 产品（KRAS G12C 抑制剂）完成首例给药；GH21 产品（SHP2 抑制剂）获得中美两地的临床批件，美国临床由勤浩的战略合作伙伴沪亚生物国际负责，已于 2022 年 1 月完成首例患者给药。勤浩医药持续深耕 RAS 信号通路，围绕该信号通路勤浩医药深度布局 SOS1 抑制剂、ERK1/2 抑制剂、Pan-RAS 抑制剂等产品。与此同时，聚焦于全新作用机制，更具创新力、竞争力、全球价值的 2.0 管线预计也将在今年取得新突破。

勤浩医药创始人王奎锋表示，在日益激烈的 “内卷” 竞争压力下，中国的创新药不应止步于 “fast-follow” 和 “me-too”。勤浩医药自成立以来，秉持着 “勤研于心，浩学为生” 的理念，突破不可成药靶点，聚焦原始创新。我们将持续加大对研发的投入，通过不断引进高层次人才，完善升级内部研发平台，丰富产品管线和积累核心技术，公司对核心产品的后续推进充满信心。感谢本轮投资机构对公司的认可和支持，以及老股东持续的陪伴。同时感谢本次融资伙伴浩悦资本，项目执行力强，对行业有着同样深刻的认知。相信在资本的助力下，勤浩人坚持以满足未被满足的临床需求为目标，与业内同行及投资人携手同行，定能为全球患者提供更多、更好、更广的疗法。

领承创投管理合伙人孙航程表示，目前国内创新药产业高速发展，产业内竞争愈发激烈，创新药企不仅要依靠 “Fast-Follow” 策略，同时也需要将眼光转向 First-in-Class，布局全球创新研发管线。我们认为勤浩医药是一个拥有高效执行力与前瞻性的创新药公司，公司产品线研发进度处于国内领先水平。首批在研管线如 KRAS 和 SHP2 抑制剂的研发进度居于国内前列，后续产品线力图打造 first-in-class 药物，布局全球创新研发管线。公司团队在新靶点的开发、论证和分子优化上耕耘多年，研发实力雄厚，发展潜力可期。我们很高兴与勤浩医药这样 具有持续创新能力和高效执行力的团队合作，并期待与公司开展深入合作，全力支持公司创新管线的研发，希望能解决更多未满足的患者需求。

乾道集团副总裁宫云表示，勤浩医药作为一家专注于全球领先的小分子抗肿瘤新药开发的生物科技公司，聚焦原始创新，秉承 “从临床中来，到临床中去” 的研发理念，坚持基础研究、创新开发、临床研究和商业化相结合，建立了独具特色的创新药物研发体系，致力于突破 “难以成药” 靶点。我们期待勤浩医药继续以中国及全球未被满足的临床需求为导向，持续开发全球肿瘤患者特别是中国患者可及、负担得起、具有更优疗效的高端原创新药，成为一家具有国际影响力的公司。

磐毅投资合伙人方舒表示，勤浩医药阶梯式科学布局的管线合理地平衡了风险与收益，其国际化的团队以及完善、独具特色的人才体系保证了公司未来发展的潜力。磐毅十分认可勤浩领先的技术平台和科研实力，也非常荣幸能够助力勤浩这样优秀的公司成长。我们期待勤浩能够尽快把一系列具有国际化价值、创新程度高的产品送入市场，解决未被满足的临床需求。

国海创新资本医疗行业负责人姜恩表示，勤浩致力于不可成药靶点开发，已构建一系列前沿管线，是国内为数不多在 RAS 通路全面深度布局的企业，同时 2.0 管线聚焦全新作用机制具有极高国际价值。核心团队对中国创新药发展有深刻理解，致力于长远目标制定公司发展战略，并为战略落地建立人力资源体系、项目体系等有效机制；叠加超强的执行能力，有望在未来发展中脱颖而出。

联想之星合伙人冷艳表示，自去年 6 月联想之星投资勤浩以来，短短半年时间，勤浩取得了非常显著的进展，创始人及团队的综合能力、执行推进能力、立足中国放眼全球的格局和视野，都在不断得到验证。祝贺勤浩完成新一轮融资，我们将继续坚定看好和支持公司发展。

浩悦资本资深合伙人李逸石表示，浩悦资本很荣幸作为勤浩医药本轮融资独家财务顾问，协助公司完成此次融资，在去年下半年整个融资环境放缓、市场强调医疗健康赛道回归价值本源情况下，勤浩本次融资的顺利成功并实现超募，充分说明市场对勤浩的行业地位的认可和公司管线具有潜在巨大价值的肯定。融资过程中创始人王奎锋博士与公司核心团队高效的执行力、创业精神给人留下极其深刻的印象，公司围绕 RTK-RAS-MAPK 信号通路进行深耕，形成了扎实的管线组合，GH21 与 GH35 顺利进入临床试验阶段，接下来相信公司 2.0 与 3.0 创新管线在资本助力下会更快速的脱颖而出。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。