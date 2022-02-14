移动机器人制造与方案提供商仙工智能已于近日获数亿元 B 轮融资，由赛富投资基金、IDG 资本、浩澜资本投资，势能资本担任独家财务顾问。本轮融资资金将主要用于加大智能制造产品技术研发投入，推动更多场景规模化落地，同时大力开拓海外渠道。

仙工智能面向工业物流场景为企业提供一站式智慧物流解决方案。其一年前曾获得普洛斯隐山资本、科沃斯、华创资本、瀚川智能、硅谷惠银、IDG 资本等多家战略投资方的 A 轮融资。

仙工智能的主要产品之一是 SRC 系列核心控制器，它为移动机器人提供地图构建、定位导航、模型编辑等核心功能。该系列控制器的核心优势首先是高度适配性，SRC-2000 系列可匹配市场上绝大多数的激光雷达、伺服驱动器、传感器等配件；其次是落地场景丰富，内置几十场景，并且适配如双舵轮、叉车、全向轮、履带式等多种车型。不仅限于移动机器人的控制，SRC-800 系列还可以控制智能工厂的自动充电桩、自动门、电梯、交通灯、RGV 、提升机、堆垛机等基础设施。

作为本轮投资方，赛富投资基金合伙人李佳认为：“随着国内制造业升级需求迫切，工业机器人迎来了更大的成长机遇。而在移动机器人中，工业应用场景广阔且技术门槛较高。在工业场景下，产品产线非标化、任务多样化、厂区环境多样等因素，都导致了移动机器人的门槛更高、更加需要非标的能力。仙工智能的优势就在于以标准化产品支撑非标应用场景，通过标准的核心控制器及系统软件将全部功能内置，可以实现快速部署、大规模应用。我们看好仙工的战略路线，主要体现在基于其核心控制器来建立一个控制平台，并且积累了生态内各装备厂商的优势车体、场景等数据，能够反向集成生态内制造商、集成商产品，向终端制造业客户提供矩阵式车体解决方案，打造一体化控制平台。”

IDG 投资团队认为：“未来，AMR 将成为各场景内更广泛使用的工具，仙工智能所处的行业拥有广阔的市场前景。目前，仙工以标准产品实现非标项目需求，能满足不同品类、品牌的工业物流装备控制，同时提供数字化管理工具，可直接提高客户对场内物流涉及到的人、机、料、法、环的管理效率。此外，我们也非常看好仙工拥有极高执行力的高效团队，期待仙工智能在未来取得亮眼成绩。”

浩澜资本合伙人王曦认为：“在产业升级的大背景下，智能制造为移动机器人带来了更广阔的市场空间。在面对工业物流场景时，下游的应用场景更加非标准化，现阶段大多企业提供的都是定制化服务，而通过将更上游的控制器打造成标准化产品，来满足客户的非标需求，我们认为仙工智能也具备了未来走平台化的能力。同时，在软件系统上，零代码开发也更契合用户需求，在现阶段谁能更快拿下应用场景，也意味着谁更容易胜出。我们看好仙工智能在这方面的优势，也看好团队的技术背景以及在行业多年积累的经验。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。