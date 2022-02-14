2 月 14 日，一体化客户联络解决方案提供商智齿科技宣布完成 1 亿美元 D 轮融资。本轮融资由软银愿景基金 2 期领投，高瓴创投、云启资本、未来资产跟投。指数资本担任独家财务顾问。

截至目前，智齿科技在教育、零售、医疗、保险等 21 个行业深耕场景，与数千家企业建立长期稳定合作，客户续约率达到 80% 以上、金额续费率超过 120%。

软银愿景基金管理合伙人张凯勋表示：“人工智能技术的进步与劳动力成本的快速提升凸显了客户联络领域数字化转型的必要性和有效性，尤其在企业服务，营销等场景更为重要。我们相信，智齿科技在客户联络领域打造了前沿的科技和高质量的产品解决方案，同时拥有杰出的运营能力和客户间优异的口碑。我们很高兴可以与创始和管理团队合作，支持智齿科技作为客户联络领域领导者的快速成长。”

智齿科技 CEO 徐懿表示：“智齿科技将会落实一体化客户联络的发展战略，在三个方向发力：第一，加大产研投入和技术创新，继续保持产品技术领先；第二，深耕行业场景需求挖掘，提供更有针对性和竞争力的行业解决方案；第三，拓展城市和行业通路，发展营销和交付生态，更好地触达和服务客户。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。