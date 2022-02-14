今日，机器视觉传感器公司「深视智能」宣布完成数亿人民币 B+轮融资，由经纬创投、高瓴创投联合领投，产业资本跟投。本轮资金将主要用于加大研发投入、团队增长、丰富产品线等。

深视智能成立于 2014 年，主要基于机器视觉、3D 算法、光学成像、硬件加速、精密测量等核心技术，研发工业级 3D 精密测量传感器，广泛应用于 3C、锂电等工业生产过程中的检测、量测环节，具有定制化开发、高速检测、高性价比、丰富 SDK 接口、同时输出 3D+2D 数据等优势。

高瓴创始合伙人李良表示：“ 我国智能制造及自动化加速推进的大背景下，工业视觉迎来快速增长的机遇。作为工业视觉的核心通用零部件，工业相机在工业检测、量测、引导、识别等多个方面发挥了重要作用。这其中，3D 工业相机凭借多维准确信息等优势在多个工业场景得到广泛应用，增速非常可期。深视智能正是一支致力于工业相机领域技术创新的团队，通过对产业 know-how 的大量积累、以及对机器视觉、3D 算法、光学成像、精密测量等核心技术的不断突破，其产品在测量精度、速度、范围等专业数据范畴均取得了领先于同行的突破性进展，填补了国内在高速、高精度 3D 检测技术的空白。我们非常期待深视智能打造出强大的国产工业传感器品牌、成为中国一流的工业传感器企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。