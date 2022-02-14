科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.02.07-2022.02.13）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

首先，本文标题中的 224 款封杀应用指的是因 “对印度用户的隐私和安全构成威胁” 的目前已被印度当局封杀的我国应用，而这其中有 54 款是在今天新加入封禁名单，这些软件涉及美颜软件到音视频播放器以及在线游戏等多个类别。

其次，超 21 亿美元的所代表的则是仅腾讯一家中国企业在印度所进行的投资。这个事件的跨度为自 2016 年到上周五——上周五时，我栏目曾指出，印度社交媒体平台 ShareChat 已宣布于近日获得了一笔由腾讯提供的 1 亿美元债务融资。

自去年年中首次宣布初份名单后，到目前为止，印度当局封禁我国移动应用这类的事情我们也大多见怪不怪了，因此笔者本次也并不准备再去详细赘述。毕竟如我们所见，像钉钉正在危害世界第二大人口大国国家安全这样的事情正在现实世界里真实发生。但于此，笔者也想强调一点，即，如果我们把这上述两类事件放在一起进行对比，并不难发现其间的剧情相当魔幻：尽管印方在对我国出海企业说不，然而当我们把镜头转向来自我国的投资时，国家安全这么重大的事情却似乎也可以有商量的余地。

当然，也许这种拒绝只是并未得到我们的关注，或者在某种程度上来说是，并不存在这样的一种事情——比如笔者之前所强调，在于去年接受了腾讯的一笔 2 亿美元注资时，ShareChat 在对外通告中并未公布腾讯有对此进行参与。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

Surge、YC 参投，越南版“Robinhood”Infina 完成 600 万美元种子轮融资：去年，越南股市的历史性表现赢得了外界的格外关注。然而在这个拥有近 9700 万规模年轻人口的国度，通过投资交易行为直接参与这一进程中的群体却也仍有着较大的开拓空间。在这样的背景下，Infina 便应运而生。

动点出海获悉，越南投资交易平台 Infina 已于今日表示，完成了其 600 万美元的种子轮融资。据了解，这笔融资 Surge（红杉印度旗下加速器项目）、YC、Saison Capital、Starling Ventures、Alpha JWC、AppWorks 以及部分来自 Robinhood 和 Coinbase 投资交易平台的投资者参投。

Infina 在一份声明中表示，将利用这笔资金继续打造其世界级的团队，基于更好的技术水平来进一步提升其用户体验，从而推动公司的继续增长。

独角兽再+2，印度创投领域的 2022 小目标还远么？：从 2020 年的 11 家新增到 2021 年的超 40 家新增，近年来，印度创投领域在捕获独角兽的道路上不断狂奔。作为体现，它所承载的期望也在随之不断加深。基于这种趋势，有当地媒体在上月时表示，印度有望在今年收获 75 家新晋独角兽企业。而随着时间的指针不断向前转动，这个几近翻倍的小目标似乎也并不遥远。

动点出海获悉，尽管本周才刚刚开始，印度家装设计平台 Livspace 和 B2B 电商平台 ElasticRun 就已分别宣布加入独角兽阵营。其中，Livspace 在其由 KKR 领投的 F 轮 1.8 亿美元融资中获得了超 10 亿美元的估值。ElasticRun 则在由软银（愿景基金 2 号）领投的超 3 亿美元 E 轮融资中获得了 14 亿美元的估值。

目前，印度在今年出现的新晋独角兽数量已达到 6 家，其余几家分别为教育科技公司 LEAD、D2C 母婴个护电商品牌 Mamaearth、人力资源技术平台 Darwinbox 以及社交电商平台 DealShare（另一说法是 7 家，多出的一家为人工智能解决方案供应商 Fractal，但如本栏目此前所强调，考虑到该公司的创立时间已达 22 年之久，故本栏目不对其列入独角兽之列）。相比之下，在去年的前两个月期间，印度创投领域仅出现了 3 家独角兽企业（1 月份和 2 月份分别为 1 家和 2 家）。

来了来了，XpressBees 成为本周第三家印度新晋独角兽：在迎来了意料之中的 Livspace 和 ElasticRun 后，本周，印度的独角兽俱乐部中又出现了一位新的成员。

动点出海获悉，印度物流初创公司 XpressBees 已于今日宣布完成了其 3 亿美元规模的 F 轮融资。融资后，XpressBees 的估值达到了 12 亿美元，并以此成为本周的第三家以及今年以来的第七家印度独角兽企业。

对印尼人来说，印尼是一个怎样的投资市场（上）｜东南亚对话录：有人说，现在是东南亚创业生态的最好时代。而对在这一地区中拥有最多人口数量和正在迎来中产阶级爆发潮的东南亚最大经济体印尼而言，这种说法或许会更加成立。

对此，印尼风投机构 AC Ventures 创始人兼管理合伙人 Adrian Li 表示，印尼的庞大市场规模和其中的相应潜力正在让它成为东盟地区中最引人注目的独家投资市场。

他在采访中向我方指出，“作为最大但又显得较为落后的东盟成员国，印尼市场所代表的始终都是东南亚的惊人投资潜力。而这一点已经从诸如 GoTo、Traveloka、Bukalapak、Akulaku 等成功独角兽企业的不断出现，以及像 SEA、Grab、Lazada 等的东南亚巨头对印尼的日益拥抱方面得到充分体现。”

GoMechanic 或将成为老虎基金捕获的下一只印度独角兽：在印度的创业生态，老虎基金是其中当之无愧的独角兽捕猎大户。如本栏目此前所指出，在去年新增的 40 多名印度独角兽中，老虎基金所参投的企业占到了近半数的份额。今年，随着这一生态朝着更加活跃的方向发展，我们也有望见证更多的独角兽企业被收入老虎基金的囊中。

动点出海获悉，据外媒援引知情人士消息表示，汽车售后服务初创公司 GoMechanic 正在与其现有投资者老虎基金进行一轮融资谈判，后者或将参与其接下来的 D 轮融资的领投。

知情人士称，这笔 D 轮融资的规模初步定在 5000 万到 8000 万美元之间。融资后，GoMechanic 的估值预计将从去年 6 月份 C 轮融资时的 3.25 亿美元提升至 12 亿美元，以此加入印度今年的新晋独角兽阵营。不过知情人士也指出，谈判条款尚未最终确定，因此这些数字也很有可能会在之后发生变动。

印度社交媒体平台 ShareChat 获腾讯 1 亿美元注资：动点出海获悉，印度社交媒体平台 ShareChat 已于近日获得了一笔由腾讯提供的 1 亿美元债务融资。

据了解，这笔债务融资由共计 2147 份的 D 轮 OCD 债券构成，其发行对象为两家名为 Zennis Capital B.V 和 Hlodyn B.V 的荷兰特殊目的机构，且二者均为腾讯所创建。本次发行后，腾讯对 ShareChat 所持有的股份提升到了 17.71%，而后者的集体股权则被稀释到了 11.55% 以下。

值得一提的是，在去年 4 月份时，有媒体指出，腾讯在当时参与了 ShareChat 的 5.02 亿美元的融资，并在其中提供了超 2 亿美元的部分。不过，在对外公布这笔融资时，ShareChat 并未提及腾讯有进行参投。